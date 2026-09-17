Torreón refuerza su seguridad con acciones de proximidad

MARS impulsa el contacto directo con la ciudadanía, a través de grupos vecinales de WhatsApp que trabajan coordinadamente con la DSPM

Torreón.- Con el propósito de reforzar la seguridad en el municipio y promover acciones de proximidad que contribuyan también a incrementar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís impulsa en su gobierno el contacto directo con los habitantes de Torreón.

Mediante grupos de WhatsApp, los vecinos mantienen comunicación directa con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. “Esta herramienta permite conocer de primera mano las situaciones que ocurren en colonias y sectores, así como agilizar la respuesta de los elementos ante reportes relacionados con la prevención y atención de delitos”, explicó el alcalde.

Actualmente se encuentran en funcionamiento 360 grupos de WhatsApp en colonias, además de 40 grupos especiales con cámaras empresariales, tiendas departamentales y de autoservicio, instituciones bancarias entre otros.

El presidente municipal explicó que estos canales de comunicación permiten a los vecinos realizar reportes y proporcionar información puntual como ubicación, características de personas o vehículos y otros datos que pueden facilitar la intervención de los elementos. La información recibida es atendida a través de las unidades en campo, las cuales verifican cada situación.

Riquelme Solís añadió que esta estrategia se complementa con el trabajo permanente de proximidad social en el que los elementos mantienen contacto con los habitantes de las colonias, integran nuevos grupos y dan seguimiento a los reportes.

“El uso de estos grupos destinados exclusivamente a temas relacionados con la seguridad, ha permitido estrechar la colaboración con los habitantes de Torreón y nos lleva a mejores resultados operativos”, señaló el edil.

En ese sentido, dijo, el objetivo es ampliar la cobertura, acercando los canales de comunicación a más sectores de Torreón, con el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para atender los reportes ciudadanos. (El Heraldo de Saltillo)