Diputado Felipe González impulsa iniciativa para regular uso de la IA en la educación

El diputado Felipe Eduardo González Miranda presentó, junto con integrantes de los grupos parlamentarios “Alianza Coahuila”, una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación, con el fin de establecer criterios para el uso responsable y regulado de herramientas de inteligencia artificial dentro del ámbito educativo.

Lo anterior, con especial atención en que estas tecnologías no sustituyan el desarrollo cognitivo, el razonamiento, la investigación, el análisis y la creatividad de los estudiantes. González Miranda planteó que las competencias digitales deben ir más allá del conocimiento operativo de dispositivos y plataformas, incluyendo la capacidad de analizar información, resolver problemas, verificación de contenidos.

Entre las modificaciones propuestas se contempla que, en educación secundaria, el uso de inteligencia artificial pueda emplearse como apoyo para la consulta, organización de ideas, estructura o corrección de trabajos.

Para el nivel medio superior, se plantea permitir un uso complementario de estas herramientas bajo supervisión docente, mientras que en educación superior se propone un uso más amplio y contextualizado, acompañado de una declaración explícita del estudiante sobre la utilización de inteligencia artificial y herramientas empleadas.

Otro de los puntos planteados por el diputado Felipe González consiste en impulsar la capacitación de docentes para utilizar plataformas y herramientas tecnológicas disponibles de forma gratuita para la detección de contenidos generados mediante inteligencia artificial.

La propuesta establece que la Secretaría de Educación deberá expedir, en un plazo no mayor a 180 días naturales después de la entrada en vigor del decreto, las orientaciones o guías técnicas correspondientes para el uso de inteligencia artificial.

Con esta iniciativa, González Miranda plantea incorporar al marco educativo estatal los retos derivados del avance de la inteligencia artificial, buscando que su incorporación al proceso educativo se realice de manera responsable. (El Heraldo de Saltillo)