Estudia tu bachillerato en el ICH de la UA de C que ofrece una formación comprometida con la ciencia y la difusión de la cultura

Para quienes que están por ingresar a bachillerato y buscan unirse a un plantel que impulsa proyectos de investigación, el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH) Unidad Sureste es la opción para este semestre enero-junio 2027.

El ICH es una unidad académica del nivel medio superior comprometida con la ciencia y la difusión de la cultura que, a través de un enfoque humanista y universal busca el desarrollo del individuo, preparándolo para su vida a través de la adquisición de conocimientos y habilidades, promoviendo en los estudiantes el espíritu de servicio, aplicando actitudes y valores como honestidad, responsabilidad, libertad, justicia, respeto, solidaridad, diálogo y sustentabilidad, para el bienestar social y mejora del medio ambiente.

Este Instituto está evaluado y acreditado por organismos locales y nacionales, pero sobre todo reconocido ante su comunidad, cuenta con un personal efectivamente integrado, competente y motivado en el desempeño de su labor, y sus egresados son reconocidos por la sociedad, además la formación integral recibida les permite desarrollarse con éxito en diferentes sectores laborales.

También, responde de manera eficaz a la implementación de opciones educativas acordes a las necesidades del entorno y de sus educandos, por lo que, tiene unas instalaciones funcionales y confortables, equipadas a la altura de una institución acreditada, con un crecimiento armónico, sostenido y sustentable, que, aunado a lo anterior, responde con calidad y calidez a su alto compromiso socio-educativo.

Los alumnos cursarán materias como Bases Matemáticas, Aritmética; Pensamiento Crítico y Lógica Aplicada; Filosofía en Acción: Razón, Ética y Sociedad; Psicología para la Vida y el Aprendizaje; Apreciación y Producción del Arte; Actividad Física y Bienestar Integral; Inteligencia Emocional y Relaciones Humanas; Orientación para la Vida y Profesión e Introducción a las Finanzas Personales.

Además, Liderazgo y Emprendimiento; Taller de Lectura y Redacción; Idioma Inglés; Entornos Digitales y Solución de Problemas; Matemáticas; Probabilidad y Estadística; Física; Química Inorgánica; Química Orgánica; Biología; Ecología y Medio Ambiente; Introducción a las Ciencias Sociales; Historia, Ciudadanía y Metodología de la Investigación.

Para más información ingresar a la página https://www.uadec.mx/ich/; el periodo de registro para presentar el examen de admisión cierra el 17 de septiembre de 2026, a través de la página oficial de Admisiones de la UA de C www.uadec.mx/admisiones/ una vez realizado el registro, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen de admisión, cuyo costo es de $920 pesos. (El Heraldo de Saltillo)