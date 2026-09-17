Protegen especies sembradas en presa Palo Blanco para garantizar su reproducción

Autoridades municipales mantienen el seguimiento a la siembra de peces realizada desde junio pasado en la presa Palo Blanco en Ramos Arizpe, donde fueron introducidos ejemplares principalmente de lobina y otras especies con el propósito de fortalecer la población acuática y generar, a futuro, condiciones para impulsar actividades recreativas como la pesca deportiva.

Maribel Marty Garza, directora de Desarrollo Rural en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, explicó que la selección de las especies estuvo respaldada por estudios previos para determinar su capacidad de adaptación a las condiciones del embalse, particularmente ante las variaciones de temperatura que se presentan en la región.

“Antes de realizar la siembra se tiene un estudio de los peces que se van a colocar. Son especies que pueden adaptarse y soportar las condiciones que tenemos, por eso se eligieron tilapia, lobina, bagre, robalo y carpa”, señaló la funcionaria.

Como parte del seguimiento al programa, se mantiene vigilancia en Palo Blanco para evitar prácticas que puedan afectar la reproducción y crecimiento de los ejemplares. Marty Garza indicó que se ha detectado a personas utilizando tarrayas para capturar peces, actividad que no está permitida, por lo que se les solicita retirarse y respetar el proceso de repoblación.

“Sí hemos encontrado gente pescando con tarraya y eso está prohibido. Se les pide que se retiren porque lo que buscamos es que los peces permanezcan ahí, crezcan y se reproduzcan; necesitamos cuidar esta etapa para que el programa pueda dar los resultados esperados”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de efectuar una nueva siembra durante 2027, la directora señaló que hasta el momento el Gobierno del Estado no ha definido fechas ni anunciado una nueva etapa, aunque consideró viable que el esquema tenga continuidad para reforzar la cantidad de ejemplares existentes en el cuerpo de agua.

Marty Garza agregó que también se ha dado seguimiento al comportamiento de los peces ante la apertura de las compuertas de la presa. De acuerdo con la información técnica recibida por el municipio, los ejemplares pequeños tienden a buscar zonas de resguardo dentro del embalse para protegerse de las corrientes, lo que favorece su permanencia.

“Esa era una de nuestras dudas, porque pensábamos que al abrir las compuertas se podían ir los peces que fueron sembrados. Nos explicaron que, cuando todavía están pequeños, buscan lugares donde resguardarse y evitar la corriente. La intención es que puedan desarrollarse y que posteriormente la presa también tenga un atractivo para la pesca deportiva”, concluyó. (EDUARDO SERNA).