Analizan SHCP y diputados Paquete Económico 2027

Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda, Édgar Amador, se reúne la mañana de este lunes con diputados para analizar el Paquete Económico 2027, explicar la distribución de los recursos y las modificaciones fiscales propuestas por el Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el encuentro, iniciado a las 8:30 horas, se realiza en las oficinas de Hacienda, en Palacio Nacional, pero ella no asistirá.

“Édgar, pues, les va a decir cuál es la lógica del Paquete, dónde se aumentó el presupuesto, cuál es la lógica de la Ley de Ingresos, del Código Fiscal”, explicó.

La mandataria indicó que la reunión forma parte de la discusión del Paquete Económico enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para el próximo año.

El proyecto incluye el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, así como modificaciones fiscales que deberán ser analizadas y votadas por el Congreso. (AGENCIA REFORMA)