Invita UA de C al Curso-Taller de Matemáticas para estudiantes de nivel básico y medio superior

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) invita a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato a inscribirse al Curso-Taller de Resolución de Problemas de Matemáticas, el cual se realizará del 23 de septiembre al 28 de noviembre de 2026, con sesiones los miércoles y sábados.

El Curso tiene como objetivo fortalecer las habilidades matemáticas de los jóvenes; la modalidad de Apoyo/regularización está diseñado para abordar los temas de mayor dificultad que enfrentan los estudiantes en sus respectivos grados académicos, así como resolver dudas particulares que puedan surgir durante su aprendizaje en la escuela.

Mientras que, la modalidad de Olimpiada está orientada a estudiantes a partir de quinto grado de primaria y se enfoca en la resolución de problemas tipo competencia, preparando a los participantes para destacarse en olimpiadas matemáticas.

Para estudiantes de primaria, primero y segundo de secundaria las actividades serán los miércoles de 16:00 a 17:30 horas y los sábados de 9:00 a 10:30 horas; mientras que, en el caso de alumnos de tercero de secundaria y bachillerato, las sesiones se realizarán los miércoles de 17:30 a 19:00 horas y los sábados de 10:30 a 12:00 horas.

Las actividades se desarrollarán en el Edificio A de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en la Unidad Camporredondo, en Saltillo; el costo de participación es de 550 pesos, en un solo pago.

Las inscripciones se realizan directamente en la Facultad, ubicada en Prolongación David Berlanga s/n, Unidad Camporredondo; el horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, no se requiere presentar documentos, solo proporcionar datos personales y escolares básicos.

Para más información, comunicarse a los teléfonos (844) 414 47 39, vía WhatsApp al teléfono (844) 455 35 24 o visitar la página de Facebook https://www.facebook.com/fcfm.uadec.mx. (El Heraldo de Saltillo)