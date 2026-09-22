Morena le cierra las puertas a aspirantes del PT-PVEM

Ariadna Montiel descarta que se vayan a realizar nuevas encuestas para medir a los aspirantes a las candidaturas para las gubernaturas que estarán en juego el próximo año

Cd. de México.- Morena descartó realizar nuevas encuestas para medir a aspirantes del PT y del Partido Verde, al sostener que las propuestas de ambos aliados ya fueron incluidas en los ejercicios realizados.

«Nosotros hemos ya medido a los compañeros, podemos volver a revisar las encuestas, ya están hechas, donde ellos están participando, el listado que nos presentaron en todos los casos», señaló Ariadna Montiel, líder nacional de Morena.

«Ya fueron medidos sus propuestas de ambos partidos por los nombres que ellos entregaron. Eso ya está hecho, se puede revisar, nuevamente no tenemos ningún problema», agregó.

Sobre versiones de que el Partido Verde estaría solicitando una encuesta adicional en Querétaro, Colima y Campeche para medir a los coordinadores, Montiel aseguró que no había recibido ese planteamiento de la dirigencia nacional de ese partido.

«Yo no he escuchado eso de la dirigencia nacional, lo voy a comentar con Citlalli, pero con la dirigencia nacional hemos avanzado en estos días», expresó.

También sostuvo que representantes del Verde han acompañado los anuncios y participado en las mesas en las que se conocen los resultados de las encuestas. (Agencia Reforma)