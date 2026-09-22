Restricción de teléfonos celulares en escuelas era necesaria para evitar distracciones y limitarlos a uso académico; señala director del CIZ

El director del Colegio Ignacio Zaragoza (CIZ) de Saltillo, Luis Arturo Dávila, se dijo conforme con la medida de restringir el uso de teléfonos celulares en los planteles del nivel básico, al señalar que se necesitaba de un primer paso por parte de las autoridades de nivel federal para promover el uso de estos dispositivos solamente con fines académicos al interior de las escuelas y evitar que sigan siendo un distractor para las y los estudiantes.

Indicó que por parte de esa institución educativa, ya se han establecido medidas para que los alumnos evitaran el uso de los teléfonos móviles en sus horarios de clase, salvo en los casos en que los propios maestros solicitaran emplear estos equipos para alguna actividad o consulta.

“En el caso del colegio lo que hacemos es que administramos los celulares, es decir, los muchachos llegan, se colectan los celulares por grado y si el maestro lo requiere los manda pedir, se hace la actividad, esto se hace uno o dos veces a la semana en cada grupo, se regresan los celulares y se devuelven a la salida”, señaló.

“Es importante el uso para la parte académica y sabemos de los grandes riesgos que pueden traer consigo las redes, pero sabemos también que es el medio de comunicación con los padres de familia, ya que tenemos muchísimas actividades en la tarde, culturales artísticas, deportivas, pastorales, el 80 por ciento de los alumnos se quedan en la tarde en el colegio y es importante que puedan estar en contacto con los padres”, agregó.

El directivo aseguró que tras la implementación de esta medida es importante seguir educando y seguir tomando conciencia tanto de la familia como de la escuela y los mismos alumnos.

“Ya leímos el comunicado del Diario Oficial y tenemos entendido que sí se pueden llevar los teléfonos a las escuelas, solamente que no lo pueden usar, entonces la dificultad va a ser cuál es el protocolo para el uso, qué tiene que hacer el maestro, el propio Diario Oficial dice que se establecerán los protocolos en cada escuela, pero no deja de ser un riesgo que un maestro recoja el celular, tiene que haber políticas institucionales”. (ÁNGEL AGUILAR)