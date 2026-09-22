Gabriel Elizondo lleva a la agenda nacional temas prioritarios de Coahuila

Desde el Senado, plantea recursos para la modernización de “Los Chorros” y exige atención a las fallas en el suministro eléctrico que afectan a familias, comercios, industrias y servicios

Ciudad de México.- La carretera 57 es una de las principales vías de comunicación de Coahuila, al conectar la frontera con Piedras Negras con el centro del país y la Ciudad de México. Dentro de esta ruta, el tramo conocido como “Los Chorros”, ubicado en el municipio de Arteaga, es uno de los puntos que representa mayores retos para la seguridad vial debido a sus pendientes y curvas, donde de manera recurrente se registran accidentes y cierres.

Ante esta situación, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, trabaja desde el Senado de la República para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura carretera y gestionar los recursos federales necesarios para atender las necesidades de movilidad y seguridad vial, particularmente en este tramo.

Uno de los principales objetivos es avanzar en la modernización y rectificación de “Los Chorros”, una zona por la que diariamente transitan miles de vehículos, entre ellos unidades de carga que trasladan mercancías hacia distintos puntos del país.

En este sentido, Elizondo Pérez impulsa que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se asignen y etiqueten recursos para atender de fondo esta problemática y avanzar en la modernización de esta importante vía.

“Hago un llamado respetuoso a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, considere la asignación de los recursos necesarios para avanzar en la modernización y rectificación de este tramo carretero, mejorar sus condiciones de seguridad y fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención de accidentes”, señaló en tribuna el senador.

Aunado a esto, Elizondo Pérez también se pronunció sobre los apagones que se han registrado en el estado, los cuales representan una problemática que afecta a distintas regiones de Coahuila, lo que requiere atención inmediata, particularmente en un estado industrial, productivo y en constante crecimiento, donde las interrupciones en el suministro eléctrico generan afectaciones a las familias, al abasto de agua, a comercios, industrias y servicios esenciales.

“Desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a la Comisión Federal de Electricidad para que implemente acciones inmediatas que permitan estabilizar y garantizar la continuidad del suministro eléctrico en las distintas regiones de Coahuila”, sentenció Elizondo Pérez.

Como parte de su agenda legislativa y de gestión, Elizondo Pérez también trabaja para fortalecer la conectividad en otras regiones del estado, ya que dentro de sus propuestas legislativas también se contempla mejorar la cobertura de voz y datos en la Carretera 30, que conecta a los municipios de Cuatro Ciénegas y San Pedro, a fin de fortalecer la comunicación y la seguridad de las personas que transitan por esta vialidad.

Finalmente, Elizondo Pérez destacó que estas acciones responden a las necesidades planteadas por las y los coahuilenses, por lo que continuará trabajando desde el Senado y de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar ante las autoridades federales los recursos y acciones necesarios para fortalecer la infraestructura carretera, mejorar la seguridad vial y avanzar en la modernización de los principales tramos carreteros de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)