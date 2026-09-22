Destaca talento de la UTC en Jornada de Biotecnología y Bioingeniería en Monterrey

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevaron su talento y proyectos de investigación al Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, al participar en la Jornada de Biotecnología y Bioingeniería del Noreste 2026, encuentro que reunió a la comunidad académica y científica de la región noreste del país.

La representación de la UTC estuvo integrada por los alumnos de Biotecnología Emily Monserrath Herrera Regalado, Laura Carrasco Rada, Rafael Farías González, Susana Raquel Pérez Ramos y Vania Aylin Mayo Domínguez, quienes tuvieron la oportunidad de exponer el trabajo desarrollado durante su formación universitaria.

Los jóvenes presentaron los proyectos “Impermeabilizante a base de mucílago de nopal y fibra de coco reforzado con un polisacárido” y “Sustitución parcial de harina de crucetillo (Randia aculeata) en galletas como alternativa de mejora nutrimental”, ambos desarrollados bajo la asesoría de la doctora en educación y docente de la institución, Mayela García Andrade.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que este tipo de participaciones permiten que los estudiantes trasladen los conocimientos adquiridos en las aulas y laboratorios a escenarios donde pueden intercambiar experiencias con especialistas, investigadores y jóvenes de otras instituciones de educación superior.

“Nos llena de orgullo ver a nuestros Halcones compartir sus conocimientos y, sobre todo, representar a la Universidad Tecnológica de Coahuila en espacios académicos de esta importancia. Son experiencias que fortalecen su preparación y demuestran el talento que tenemos entre nuestros estudiantes”, expresó.

El rector resaltó además el trabajo de acompañamiento realizado por docentes e investigadores de la institución, al considerar que la asesoría académica resulta fundamental para impulsar proyectos que atiendan problemáticas y exploren alternativas innovadoras mediante la aplicación de la biotecnología.

La Jornada de Biotecnología y Bioingeniería del Noreste permitió a los alumnos de la UTC compartir sus propuestas ante un espacio integrado por instituciones de educación superior, centros de investigación, representantes del sector productivo y organismos públicos provenientes del Noreste de México. (EDUARDO SERNA)