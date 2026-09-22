Iniciará PRI Coahuila este miércoles realización de Consejos Políticos en la Región Sureste

Van por un 38-0 en la elección de alcaldes del próximo año, señala Robles Loustaunau

El dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, dijo que este miércoles esa organización comenzará con la celebración de sus Consejos Políticos, para ver de cerca la unidad de las y los militantes del partido, y para planear, evaluar y definir el rumbo del Tricolor rumbo a la elección de ayuntamientos que se celebrará el próximo año en la entidad.

Mencionó que en Coahuila el PRI sigue trabajando y preparándose a conciencia para el siguiente proceso electoral, con mucha unidad, pero sobre todo con mucha cercanía con las y los coahuilenses, por lo que lograr el próximo año un “38-0” es la intención, toda vez que “estamos trabajando para ganar y no para perder”, según manifestó.

“Este miércoles iniciamos consejos políticos aquí en la Región Sureste, vamos a empezar con General Cepeda y Parras, el jueves con Ramos Arizpe, el viernes con Arteaga y así sucesivamente estaremos visitando la Región Centro, La Laguna y las regiones Norte y Desierto”, señaló.

Mencionó que en el partido siempre se está buscando sumar y por ello se está invitando a aquellos que por alguna circunstancia no han participado en la actividad política.

“Siempre les hemos hecho ver y les hacemos ver permanentemente que México necesita del trabajo de todos, de la participación de todos, México no puede dar pasos en falso y que se requiere que aquellos que nunca han participado, que no creen en la actividad política se acerquen, ya que Coahuila y México necesitan de todos”.

Cuestionado sobre la reelección de alcaldes como Javier Díaz en Saltillo y Carlos Villarreal en Monclova, el dirigente destacó la gran trayectoria de ambos ediles, sin embargo, aseguró que se habrán de esperar los tiempos, aunque ambos “están en muy buena posición”, según declaró.

De igual manera dijo que hay apertura a nuevas alianzas, al recordar que el PRI de Coahuila ha tenido buenas experiencias al ir en este tipo de esquema. (ÁNGEL AGUILAR)