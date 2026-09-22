Vecinas y vecinos de Saltillo impulsan con AGSAL una gestión integral del agua

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo realizó este martes su segunda mesa técnica de trabajo con Aguas de Saltillo (AGSAL) para dar seguimiento a la propuesta de Política Pública para la Continuidad del Servicio y la Gestión Integral del Agua y la participación vecinal.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en propuestas que permitan mejorar la continuidad del servicio, fortalecer la comunicación con las colonias y transitar hacia una gestión preventiva del agua, a partir de las problemáticas identificadas en Saltillo.

La mesa dio continuidad al trabajo presentado ante el Ayuntamiento de Saltillo en la Mesa 2 del Agua, con base en el dossier “Saltillo frente a la realidad”. En la reunión participaron Iván José Vicente García, director general de Aguas de Saltillo; representantes de la Organización de Vecinas y Vecinos; el subgerente de Comunicación y Desarrollo Organizacional de Agsal; Marco Flores, coordinador de Planeación del IMPLAN; representantes de Obras Públicas del Municipio, así como vecinas y vecinos de Fracc. Álamo, Pinos 2, Cumbres, Los Ángeles y La Salle.

Durante el encuentro, Agsal presentó información sobre la situación actual del sistema de abastecimiento, que atiende a una población aproximada de 1 millón 066 mil habitantes, en una región semidesértica con lluvias escasas, periodos prolongados de sequía y un crecimiento poblacional cercano al 2 por ciento anual.

El sistema depende de los acuíferos Saltillo-Ramos Arizpe, Cañón de Derramadero y Saltillo Sur, seis zonas de captación y alrededor de 108 pozos, además de una infraestructura de aproximadamente 110 tanques y 3,046 kilómetros de red de distribución.

Uno de los temas centrales fue la continuidad del servicio ante interrupciones eléctricas, así como la necesidad de fortalecer el mantenimiento, la infraestructura de respaldo y las alternativas de energía para incrementar la autonomía de los sistemas.

También se abordó la reducción de fugas mediante tecnología, sectorización, imágenes satelitales, geolocalización y gas trazador. Agsal informó además sobre el trabajo de los binomios caninos Manchas y Rex, que han participado en la detección de alrededor de 1,700 fugas.

Alertas ante falta de agua

Como parte de las propuestas vecinales, se planteó establecer sistemas de alerta para informar oportunamente cuando existan cortes, baja presión o afectaciones al suministro en sectores específicos de las colonias.

La propuesta busca que las vecinas y vecinos puedan conocer con anticipación la existencia de una problemática, los sectores afectados, sus posibles causas y las acciones previstas para restablecer el servicio.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión preventiva, evitando que situaciones como las registradas durante las últimas semanas en distintos sectores de Saltillo vuelvan a ocurrir sin información oportuna para las colonias.

Prueba piloto de Comités del Agua y sistema de alerta automatizada

Otro de los planteamientos fue desarrollar una prueba piloto de Comités del Agua por colonia, como mecanismo de organización y participación vecinal.

Estos comités podrían funcionar como un canal de comunicación y seguimiento entre las colonias y Agsal para atender temas como cortes, baja presión, fugas, infraestructura y establecimiento de un sistema abastecimiento con pipas y otras necesidades relacionadas con el servicio.

La propuesta contempla comenzar con una prueba piloto que permita evaluar su funcionamiento, identificar áreas de mejora y, posteriormente, analizar su posible implementación en otras colonias, así como el sistema de alerta automatizada.

La mesa también abordó propuestas relacionadas con captación e infiltración de agua de lluvia, protección de arroyos y zonas de recarga, reducción de fugas, reutilización y cultura del agua, así como la saturación del sistema de drenaje.

Con estas acciones, la Organización de Vecinas y Vecinos plantea avanzar hacia una política pública que permita pasar de una atención reactiva a una gestión preventiva, coordinada y participativa del agua, fortaleciendo la comunicación y la organización vecinal ante los retos hídricos que enfrenta Saltillo. (Con información de Vecinas y vecinos de Saltillo)