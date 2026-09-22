Definirá cada escuela en consejo técnico sus propios criterios para implementar restricción de celulares  

Señala diputada coahuilense de MORENA

La diputada local de MORENA en el Congreso de Coahuila, Magaly Hernández Aguirre, dijo que será durante la realización del consejo técnico que tendrá lugar este viernes en todas las escuelas de la entidad, donde se definirán los criterios y adecuaciones que más acomoden a cada plantel educativo para aplicar la restricción al uso de teléfonos celulares y pantallas, misma que entrará en vigor a partir del próximo 3 de noviembre.

La legisladora destacó la necesidad de que en cada una de las escuelas de nivel básico se analicen este tipo de mecanismos para que la disposición cumpla realmente sus objetivos y se evite el uso de estos equipos en horas de clase, lo que va en perjuicio del desempeño académico de las y los estudiantes.

Mencionó que en estos consejos se debe de analizar a detalle las implicaciones de esta restricción de acuerdo a las dimensiones del plantel y de la matrícula escolar, además de definir quienes se van a hacer responsables de recoger los equipos y devolverlos en caso de los alumnos los lleven a las escuelas.

“Todas esas decisiones se van a tomar justo en este viernes en el Consejo Técnico escolar, en consenso con todos los compañeros que van a tomar dicha decisión.Cada plantel la tiene que homologar porque nunca va a ser igual una escuela de mil alumnos que una escuela de 300, por ello la importancia de que todos participen, que todos trabajen de manera coordinada y en unidad para tomar estos acuerdos, por eso la importancia de este consejo técnico escolar, donde se van a tomar las decisiones en ese tema”, expuso.

También destacó la necesidad de hacer un llamado a los padres de familia para que apoyen a los maestros y personal de las escuelas a implementar estos protocolos y evitar que sus hijos sigan siendo codependientes de los teléfonos móviles y tabletas.

“Aquí hay que destacar que si el alumno no necesita tener comunicación con sus padres pues para qué llevan el celular a la escuela si ya no está permitido, esta decisión que se está tomando es en beneficio de ellos, del bienestar mental de las y los estudiantes. De verdad, los niños están teniendo mucha ansiedad y mucha depresión por traer el dispositivo móvil, entonces ayuden a los maestros a que esto se pueda lograr y que los alumnos puedan tener un mejor desarrollo cognitivo dentro del plantel”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)