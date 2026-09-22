VIVIR ES AHORA

¡No te rindas!

No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir desde qué lugar interno lo enfrentamos. Un mismo acontecimiento puede convertirse en una herida que nos paraliza, en una excusa llena de rabia para atacar o en una experiencia que tiene el potencial de sacar nuestra fuerza, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de transformar la vida.

¿Y si aquello que hoy parece estar destruyendo tus planes estuviera abriendo el camino hacia una versión de ti que todavía no conoces?

Cuando la vida nos pone a prueba, no nos está marcando un alto: está invitándonos a que elijamos una nueva visión ante ella, para generar nuevas rutas que nos lleven a destinos muy distintos: dependiendo de la narrativa interna, algunos nos conducirán al desgaste y a la destrucción y otros nos permitirán construir la mejor versión de nosotros mismos.

¿Qué podría cambiar en tu historia si, en lugar de preguntarte “por qué me está pasando esto?”, te preguntas: “para qué ha llegado a mi vida”?

Elegir con sabiduría nuestros pensamientos puede modificar nuestras emociones, nuestras decisiones y las acciones que emprendamos. Cambiar nuestra percepción, lejos de negar el dolor ni fingir que todo está bien, implica aprender a mirar la realidad con mayor claridad, recuperar nuestro poder personal y descubrir los recursos internos que aún permanecen disponibles.

Al cambiar el significado de la experiencia, transformamos la manera en cómo nos relacionamos con ella. Entonces, en lugar de llamarlo “fracaso”, obsérvalo como una experiencia de aprendizaje. En lugar de verlo como un “gasto» o una “pérdida”, contémplalo como una inversión. Y en vez de pensar: “a nadie le importa lo que me sucede”, elije creer que cada uno es responsable de su vida y actúa de acuerdo con sus herramientas, sus límites y su propia perspectiva.

Para transformar una actitud fatalista ante aquello que parece un freno a nuestros sueños, requerimos declarar: ¡Basta ya!”… Y, ¿a qué?: a seguir castigándonos por lo que no podemos cambiar y a quedarnos estancados en historias transformándolas en sentencias definitivas que definan completamente nuestras vidas.

Decir “basta” no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Significa que has decidido dejar de entregarle a la fatalidad el control absoluto de tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. No todo lo que ocurre tiene una explicación inmediata. Sin embargo, con el tiempo y una mirada consciente, muchas experiencias pueden convertirse en fuentes de comprensión, madurez y sabiduría.

No necesitas tener resuelto todo el camino para dar el siguiente paso. La claridad aparecerá mientras avanzas.

Cuando nos topamos cara a cara con la adversidad, reconocemos el valor de la sabiduría y del coraje interno que despiertan en nosotros los momentos difíciles. Cada situación que atravesamos puede entregarnos un regalo profundo: la oportunidad de conocernos mejor, de fortalecer nuestras capacidades y de aprender a responder de una manera distinta.

La experiencia puede enseñarnos a reconocer señales, establecer límites, tomar mejores decisiones y adaptarnos a nuevos rumbos. También puede recordarnos que nuestros sueños no siempre tienen que desaparecer porque las circunstancias cambien; a veces necesitan transformarse, madurar y encontrar una nueva manera de hacerse realidad.

Así que: ¡no te rindas! No necesitas abandonar tus sueños, sino construir un nuevo plan de acción. Y no comenzarás desde cero, sino desde la experiencia, el aprendizaje y una fuerza que antes no sabías que tenías. Una dificultad no define tu destino, un tropiezo no cancela tu propósito. Y una etapa de incertidumbre no significa que hayas perdido el rumbo. Todavía puedes elegir, todavía puedes reconstruir, todavía puedes avanzar. ¿Qué decides?