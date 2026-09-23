DIF Ramos Arizpe fortalece atención a pacientes con plática sobre cuidados paliativos 

Con una favorable participación se llevó a cabo la plática informativa “Cuidados Paliativos”, organizada por el DIF Ramos Arizpe en colaboración con la fundación Corazones Rojos, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la atención y acompañamiento de personas que enfrentan alguna enfermedad.

La actividad se desarrolló en el auditorio “Manuel H. Gil Vara” de la Presidencia Municipal, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de los cuidados paliativos y su importancia para procurar bienestar y calidad de vida tanto a los pacientes como a sus familias.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de orientación, al considerar que el acompañamiento durante una enfermedad debe contemplar no solamente las necesidades físicas del paciente, sino también los aspectos emocionales y familiares.

“Desde el DIF queremos seguir acercando información y herramientas que ayuden a las familias a enfrentar momentos difíciles con mayor orientación y acompañamiento. Los cuidados paliativos nos recuerdan la importancia de brindar atención con sensibilidad, respeto y, sobre todo, con un sentido profundamente humano”, expresó.

La charla estuvo a cargo del doctor José Hipólito González Torres, quien compartió sus conocimientos y experiencia con los participantes, abordando la relevancia de este tipo de atención para quienes atraviesan una enfermedad y requieren cuidados orientados a mejorar su bienestar.

Escalante Contreras agradeció la colaboración de la fundación Corazones Rojos, así como la disposición del especialista para contribuir a la capacitación y sensibilización de la comunidad ramosarizpense en un tema que involucra tanto a pacientes como a familiares y cuidadores.

“Estamos muy agradecidos con quienes hicieron posible esta plática y con las personas que se dieron la oportunidad de participar. Para nosotros es fundamental continuar trabajando de la mano con organizaciones y especialistas que nos permitan fortalecer la atención que ofrecemos a nuestra comunidad”, agregó. (EDUARDO SERNA).