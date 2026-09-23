Sigue Coahuila sumando establecimientos a la cruzada por la inclusión

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social brinda de manera gratuita menús en Braille, capacitación en Lengua de Señas Mexicana y sensibilización al personal

Torreón.- En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, continúa sumando establecimientos gastronómicos de distintas regiones del estado a las acciones de inclusión, con el objetivo de avanzar hacia espacios más accesibles y una atención digna para todas las personas.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que cada vez son más los establecimientos que se incorporan a esta iniciativa, como parte de la cruzada por la inclusión que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Señaló que el objetivo va más allá de entregar un menú en Braille, ya que se busca generar un compromiso integral mediante capacitación en Lengua de Señas Mexicana y sensibilización del personal, para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad y a quienes forman parte de grupos históricamente vulnerabilizados.

Martínez y Morales resaltó que el programa es completamente gratuito para los establecimientos y que la invitación permanece abierta para quienes deseen incorporarse, ya sea a través de CANIRAC o directamente con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Explicó que como parte de estas acciones se elaboran menús en Braille de manera artesanal, además de ofrecer capacitación en Lengua de Señas Mexicana y pláticas de sensibilización para el personal.

Hasta el momento, más de 30 establecimientos de diferentes regiones de Coahuila se han sumado a esta iniciativa, fortaleciendo una red de negocios comprometidos con generar espacios donde todas las personas puedan sentirse bienvenidas y recibir sus servicios en condiciones de igualdad.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para que el desarrollo de Coahuila también se traduzca en espacios accesibles, incluyentes y libres de discriminación, fortaleciendo la participación del sector empresarial y de la sociedad en la construcción de una entidad con mayores condiciones de igualdad.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila fortalece la suma de esfuerzos entre autoridades, sector empresarial y sociedad civil para avanzar hacia una entidad donde la inclusión forme parte de la vida cotidiana. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social mantiene abierta la invitación a los establecimientos interesados en incorporarse y refrenda su disposición para brindar, sin costo alguno, las herramientas, capacitación y sensibilización necesarias para avanzar hacia una inclusión plena en Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)