Mantiene Ramos Arizpe atención permanente de bacheo en la ciudad

Cuadrillas trabajan por sectores y Ramos Atiende permite reportar vialidades que requieren intervención

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente trabajos de bacheo y mantenimiento de vialidades en diferentes sectores de la ciudad, mediante recorridos de las cuadrillas y la atención de reportes realizados por la ciudadanía.

Tan solo durante las primeras dos semanas de septiembre se realizaron trabajos en sectores como El Mirador, Quinta Manantiales, Santa Luz Analco, Fidel Velázquez, Molinos del Rey, Blanca Esthela, Zona Centro, Lázaro Cárdenas, Privada Arboledas, Los Naranjos, Curtidores, Portal Palomas y La Nogalera.

Las labores continuaron en el Parque Industrial Ramos Arizpe, Analco II, El Capitán, Real del Valle, Del Valle y Villa Sol, además de reforzar la atención en sectores como Zona Centro, Portal Palomas y La Nogalera.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el mantenimiento de las calles es una tarea constante, particularmente ante el crecimiento de la ciudad y el tránsito diario que registran sus vialidades-

“Tenemos cuadrillas trabajando de manera permanente y queremos que la ciudadanía también nos ayude a detectar aquellos puntos que requieren atención. Hoy contamos con Ramos Atiende para recibir el reporte, ubicarlo y darle seguimiento; la instrucción es seguir avanzando sector por sector”, expresó.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal mantiene disponible el chatbot Ramos Atiende a través del WhatsApp 844 451 6276, herramienta que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y permite a los ciudadanos reportar baches y otras necesidades de servicios públicos.

Los usuarios pueden proporcionar la ubicación y evidencia del punto que requiere atención, tras lo cual se genera un folio que permite dar seguimiento al reporte y canalizarlo al área municipal correspondiente. (El Heraldo de Saltillo)