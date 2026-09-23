Promueve Congreso del Estado la salud y el autocuidado en la adultez con la conferencia “La Revolución de la Mediana Edad”

Como parte del “Programa de Capacitación y Actualización en materia de Derechos Humanos, Género, Transversalización y No Discriminación 2026”, en el Congreso del Estado de Coahuila se llevó a cabo la conferencia “La Revolución de la Mediana Edad: De la crisis hormonal al derecho a vivir a plenitud”, impartida por Laura Cueva, directora de SER Integral A.C, quien expuso temas de la salud de la mujer y el hombre en la etapa adulta así como los cambios físicos, emocionales y sociales que caracterizan a la menopausia y andropausia, superando estigmas y promoviendo el autocuidado.

El evento contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, quien agradeció a la conferencista su disposición para compartir esta información, asimismo reiteró el compromiso de la Legislatura por seguir insistiendo en hacer visibles este tipo de temas y problemáticas, así como acompañar a las personas de mediana edad en los mencionados procesos.

Por su parte la conferencista agradeció la apertura del Congreso local para abordar estos temas, asimismo mencionó que cuenta con una iniciativa que ya fue recibida en el Congreso del Estado, a fin de impulsar tratamientos hormonales sin costo y actualizar las normas de salud para acompañar a las mujeres en sus procesos biológicos desde la menstruación hasta la menopausia.

De esta manera, el Congreso del Estado no solo promueve la profesionalización de su personal en materia de derechos humanos y género, sino que visibiliza etapas clave de la salud de la población, contribuyendo a derribar tabúes sobre la menopausia y la andropausia para transitar hacia una cultura de prevención y autocuidado. (El Heraldo de Saltillo)