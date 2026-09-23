Promueven la historia del Centro Histórico y su patrimonio con la BENC

Se llevan a cabo conferencias con el apoyo de historiadores, arquitectos y asesores

Como parte de un trabajo coordinado, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de Distrito Centro, llevó a cabo diferentes conferencias en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila para promover la historia del Centro Histórico y su patrimonio.

Para ello se trabajó de manera coordinada con la institución educativa, la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila y el Patronato de Amigos del Patrimonio del Centro Histórico.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, explicó que alumnas y alumnos de 2º y 4º trabajarán durante todo el semestre para conocer de cerca el Centro Histórico y sus inmuebles icónicos, y de esta manera transmitir los conocimientos cuando egresen y lleguen a las aulas.

“Son 10 grupos de alumnos que recibieron una plática sobre algún inmueble y durante el semestre van a hacer investigaciones, trabajos, visitas guiadas o presentaciones, para que conozcan y quieran a su Centro Histórico y que lo puedan transmitir a las futuras generaciones”, dijo.

Arturo Villarreal habló sobre la Catedral de Santiago; Alberto Isaí Suárez, del Recinto Cultural Casa Purcell; María Elena Santoscoy, del Recinto de Juárez; Iván Vartan Muñoz, del Archivo Municipal de Saltillo; y Diana Esther Martínez, del Teatro García Carrillo.

Isaías Reyna habló de San Juan Nepomuceno; María Concepción Recio, del Centro Cultural Vito Alessio Robles; Marco Antonio Flores Verduzco, de la Alameda de Zaragoza; Liliana Perales, de la Escuela Normal de Coahuila; y Carlos Recio, del Mercado Juárez.

Previo a ello, Carlos Recio Dávila dio una plática a las y los alumnos sobre la historia de Saltillo y la conformación del Centro Histórico; y Marco Antonio Flores Verduzco habló sobre el patrimonio de los inmuebles icónicos que se encuentran en este sector de la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)