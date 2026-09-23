Lleva Javier Díaz limpieza y mantenimiento a más espacios públicos

Intensifica Gobierno de Saltillo el deshierbe en el bulevar José María Rodríguez y en áreas verdes de Hacienda Narro

El alcalde Javier Díaz González refuerza los trabajos de limpieza y deshierbe en diferentes sectores de Saltillo, con los que atiende tanto vialidades de alta circulación como plazas públicas y áreas verdes.

Brigadas municipales realizaron labores de deshierbe y limpieza general en el camellón central y los laterales del bulevar José María Rodríguez, en el tramo entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León, con trabajos para retirar maleza, basura y desechos acumulados, a fin de elevar la seguridad vial en este sector.

De manera simultánea, personal de “Aquí Andamos” intensificó las labores de limpieza profunda y deshierbe en diferentes plazas públicas y áreas verdes del fraccionamiento Hacienda Narro, al sur de Saltillo.

En este sector, cuadrillas municipales atendieron de manera integral los espacios públicos ubicados entre las calles Sombreretillo, Tunal y Soledad, así como en Sierra Hermosa, Hipólito y Agua Blanca.

El alcalde Javier Díaz González informó que una de las prioridades de su administración es mantener una atención constante en colonias y vialidades, con acciones para recuperar, conservar y mejorar los espacios de convivencia de la comunidad.

Asimismo, Díaz González recordó que está disponible el Chat Bot “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, con el que la ciudadanía puede reportar algún servicio público en la capital de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)