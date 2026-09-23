Realiza Municipio Feria de Adopción de seres sintientes

Promueven su cuidado y bienestar en la ciudad

Como parte de las actividades del Día Mundial del Perro Adoptado, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una Feria de Adopción, en la que seres sintientes tuvieron la oportunidad de encontrar un nuevo hogar.

En las instalaciones del Parque Urdiñola, el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, CEBISS, organizó la jornada de adopciones responsables, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.

Durante la jornada acudieron familias saltillenses, que realizaron el proceso con la documentación correspondiente.

Asimismo, se ofrecieron servicios de esterilización a bajo costo, así como desparasitación y vacunación completamente gratuitas, para promover el cuidado y bienestar de los seres sintientes.

Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, mencionó que la adopción se mantiene de forma permanente en el Parque Urdiñola, ubicado en la prolongación Urdiñola s/n, colonia Agua Azul.

Asimismo, se llevan a cabo brigadas de adopción durante los domingos en la Ruta Recreativa.

“Invitamos a las familias saltillenses a adoptar un ser sintiente para darle una segunda oportunidad y que tenga la posibilidad de encontrar un hogar”, dijo.

Mencionó que para realizar la adopción es necesario presentar copias de una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio, así como imágenes del espacio donde vivirá el ser sintiente adoptado, además de llenar un formulario. (El Heraldo de Saltillo)