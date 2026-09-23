Tey Leal dará conferencia sobre liderazgo en el Instituto Tecnológico de Saltillo

La autora y reconocida conferencista ofrecerá la ponencia «Hackea tu mente: el nuevo código del liderazgo transformacional», dentro del evento que se desarrollará el próximo 30 de septiembre

Con un llamado a desarrollar el talento y atreverse a emprender, el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) realizará el próximo 30 de septiembre de este 2026 la segunda edición de Empoderatec, un evento organizado por el Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) y el Capítulo Estudiantil NIDE del citado complejo educativo y que reunirá conferencias magistrales, un panel de jóvenes emprendedores y actividades de innovación, teniendo como figura principal a la autora y reconocida conferencista Tey Leal

Bajo el lema «Atrévete, no es suerte, es talento», el encuentro se desarrollará en el Auditorio A25 «Segundo Rodríguez» del ITS, con actividades programadas desde las 3:30 de la tarde y una cuota de recuperación de 150 pesos, que incluye diploma de participación. El registro previo está disponible mediante QR.

La participación de Tey Leal abrirá el ciclo de conferencias con la ponencia «Hackea tu mente: el nuevo código del liderazgo transformacional», programada para las 4:30 de la tarde, en la que abordará herramientas para fortalecer el liderazgo personal y la capacidad de impulsar proyectos desde una perspectiva de transformación y crecimiento.

Posteriormente, el ingeniero Miguel Ángel García impartirá la conferencia «Atrévete a vender: el arte de vender sin sentir que estás vendiendo», enfocada en estrategias comerciales dirigidas a emprendedores y jóvenes interesados en desarrollar habilidades de ventas.

Como parte del programa también se realizará el panel «Si lo crees, lo creas», donde se compartirán historias reales de jóvenes que dieron el primer paso para convertir sus ideas en negocios, además de un espacio de demostración de prototipos y soluciones innovadoras, una sesión de preguntas y respuestas, la entrega de diplomas y la rifa de un smartwatch entre los asistentes.

«Que puedan estar preparados a salir al mundo laboral y poder tener muchas más herramientas para que sean más competitivos, que puedan estar bien posicionados y a la vez bien pagados en las empresas, y para que el desarrollo, tanto en emprendimiento como a manera de ser parte del equipo de colaboradores de una empresa, pueda darse con una gestión más fácil de lo que es la comunicación entre equipos, de lo que son las gestiones de liderazgo interno», compartió Tey Leal. (OMAR SOTO)