Rotarios de Ramos preparan paella con causa para fortalecer programas sociales

Con la finalidad de recaudar recursos para dar continuidad a sus programas de servicio social, el Club Rotario de Ramos Arizpe prepara la venta con causa de Paella Valenciana, actividad a realizarse el próximo sábado 17 de octubre.

Alejandro Vázquez, presidente del Club Rotario de Ramos Arizpe, explicó que esta iniciativa permitirá a la organización altruista reunir fondos para seguir respaldando diferentes acciones enfocadas en atender necesidades de la población y apoyar a personas en condiciones vulnerables.

“Todo lo que logramos recaudar a través de este tipo de actividades nos permite continuar fortaleciendo nuestros programas de servicio social. La intención es seguir contando con recursos para ayudar a quienes más lo necesitan y mantener las acciones que realizamos durante el año”, señaló.

De acuerdo con la convocatoria, la paella tendrá un costo de 350 pesos por bote con capacidad de dos litros, mientras que la entrega de los pedidos se efectuará de 13:00 a 15:00 horas en las instalaciones del Club Rotario Ramos Arizpe, ubicadas en el bulevar Del Valle, entre el buelvar Jaime Benavides Pompa y la carretera Saltillo-Monterrey.

Vázquez destacó que, además de disfrutar de un platillo preparado especialmente para la ocasión, quienes participen estarán contribuyendo directamente a las labores altruistas que los rotarios llevan a cabo en Ramos Arizpe.

“Invitamos a la ciudadanía a sumarse a esta venta con causa. Cada aportación representa la posibilidad de continuar apoyando y llegar a más personas a través de los distintos programas que impulsa nuestro club”, expresó el presidente. (EDUARDO SERNA).