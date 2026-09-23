Ofrece Municipio apoyo para reubicar comercios ante llegada de H-E-B a Ramos Arizpe

Ante la próxima llegada de H-E-B a Ramos Arizpe y la transformación que tendrá la Plaza Aeropuerto para albergar al supermercado, el Gobierno Municipal mantiene disposición para apoyar en la búsqueda de alternativas de reubicación para los comercios que tendrán que dejar sus actuales espacios.

Jacobo Zertuche Cedillo, director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, explicó que el proyecto comercial tiene antecedentes desde la administración municipal anterior y que, tras la reciente confirmación realizada por el alcalde Tomás Gutiérrez, comienzan a observarse movimientos entre algunos de los establecimientos instalados en la plaza ubicada entre la carretera Monterrey-Saltillo y el bulevar Jaime Benavides Pompa.

“Personalmente me di la vuelta, ya veo que Domino’s Pizza ya no está; desconozco si se van a reubicar ellos porque no me mencionaron nada. Los que sí sé que se van a reubicar, porque también lo mencionaron en sus redes sociales, es el gimnasio Hexa Fitness, que se irá a los locales de la plaza donde está Al Súper”, explicó.

Respecto a establecimientos como Church’s Chicken y Little Caesars, Zertuche Cedillo señaló que hasta el momento no ha sostenido comunicación directa con sus representantes, por lo que será cada empresa la que determine el procedimiento a seguir conforme a las condiciones de arrendamiento que mantengan en Plaza Aeropuerto.

El funcionario consideró que la instalación de una tienda ancla como H-E-B representará una modificación importante para el complejo comercial y generará nuevas oportunidades económicas. Añadió que el proyecto contempla áreas que posteriormente podrían ser ocupadas por otros establecimientos, incluidos negocios dedicados a la venta de alimentos y distintos servicios.

“Dentro de la tienda también va a haber espacios para renta, para comida o para algún local que esté interesado en adquirirlos. Ya que esté más avanzado el tema, que empiecen con la construcción y que me presten el plano, yo les podré informar”, manifestó. (El Heraldo de Saltillo)