Con campaña 40 Días por la Vida, piden por el fin del aborto en Saltillo y Ramos Arizpe

Con una misa frente al Hospital General de Saltillo, el padre Eliamar Vega dio inicio a la etapa de otoño de esta iniciativa que contempla jornadas de oración por la vida y el fin del aborto hasta el próximo 1 de noviembre

Con una misa celebrada este miércoles frente al Hospital General de Saltillo, el padre Eliamar Vega Carrales, encargado de la Pastoral de la Vida en la Diócesis de Saltillo, dio inicio a la etapa de otoño de la campaña 40 Días por la Vida, actividad que busca reunir de manera voluntaria a personas para orar por la vida y por el fin del aborto.

La campaña se desarrollará hasta el domingo 1 de noviembre de este 2026, con participación voluntaria de lunes a domingo, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de acuerdo con los organizadores. El religioso explicó que quienes deseen sumarse, pueden también acudir, en los mismos días y horario citado, al Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe.

«Estamos iniciando esta campaña de otoño, terminará el domingo primero de noviembre, Fiesta de Todos los Santos; es convocada en bastantes países alrededor del mundo, es un movimiento que surgió en Texas y que ha impactado la vida de muchas personas», explicó el sacerdote.

Además de las jornadas de oración, Vega Carrales señaló que la Pastoral de la Vida trabaja en la conformación de una red de apoyo para brindar acompañamiento a personas que han considerado recurrir al aborto, para lo cual recientemente se realizó un curso de capacitación con especialistas vinculados al movimiento internacional 40 Días por la Vida.

«Aparte de esto, estamos desarrollando una red de apoyo, tuvimos un curso de capacitación, de acompañamiento a personas que han tenido la intención de abortar; vinieron expertos de 40 Días por la Vida a nivel internacional para orientar sobre cuál es la manera más conveniente para, con total respeto y delicadeza, acompañar estos casos», indicó.

«El derecho fundamental es el derecho a la vida, si no se respeta el derecho a la vida, ningún otro derecho tiene sustento ni sentido, tan simple como eso», afirmó. (OMAR SOTO)