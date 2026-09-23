Capacita CANACO a más de 400 comerciantes y trabajadores de Ramos Arizpe durante 2026

Más de 400 comerciantes y trabajadores de distintos establecimientos de Ramos Arizpe han participado durante el presente año en los programas de capacitación promovidos por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la operación y competitividad de los negocios locales.

Mario Aguirre Rangel, delegado de CANACO en Ramos Arizpe, informó que a lo largo del año se han impartido más de 20 cursos y talleres, tanto en modalidad presencial como virtual, facilitando con ello la participación de propietarios, encargados y empleados.

Las capacitaciones han abordado áreas consideradas fundamentales para el funcionamiento de los establecimientos, entre ellas mercadotecnia, finanzas, contabilidad y administración, además de temas relacionados con las reformas fiscales y laborales que tienen impacto directo en la actividad comercial.

“Muchos de estos cursos se realizan invitando a personal capacitado o gente de gobierno; por ejemplo, en el tema de las reformas laborales, que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo llevar nuestro comercio”, explicó Aguirre Rangel.

El representante del comercio organizado en la ciudad destacó que la intención es proporcionar herramientas prácticas que permitan a los negocios mantenerse actualizados ante los cambios en disposiciones legales, fiscales y laborales, pero también mejorar aspectos internos relacionados con la administración y promoción de sus productos y servicios.

Aguirre Rangel señaló que actualmente la delegación de CANACO en Ramos Arizpe cuenta con más de 220 afiliados, cantidad que mantiene una tendencia de crecimiento conforme más establecimientos se incorporan al organismo empresarial.

Añadió que la capacitación forma parte de los beneficios que se ofrecen a los socios, junto con otros servicios de acompañamiento y orientación, por lo que la Cámara continuará impulsando actividades que respondan a las necesidades de comerciantes y empresarios de la localidad. (EDUARDO SERNA).