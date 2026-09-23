Fortalece Gabriel Elizondo lazos con Portugal para impulsar el desarrollo económico de Coahuila

El senador sostuvo un encuentro con el embajador de Portugal en México, Pedro A. Costa Pereira, para dialogar sobre oportunidades de inversión, cooperación y vinculación económica con Coahuila

Ciudad de México.- Para fortalecer los vínculos internacionales y generar nuevas oportunidades para Coahuila, el senador Gabriel Elizondo Pérez, acompañado por Hilda Flores, representante de Coahuila en la Ciudad de México, sostuvo una reunión de trabajo con Pedro Costa Pereira, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Portuguesa en México.

Durante el encuentro se abordaron distintas áreas de oportunidad para estrechar la relación entre Portugal y Coahuila, principalmente en sectores estratégicos como el automotriz y de manufactura, energías limpias, agroindustria y vitivinicultura, para generar espacios de colaboración, inversión y desarrollo.

El senador destacó que Coahuila cuenta con las condiciones necesarias para continuar atrayendo proyectos y fortaleciendo sus cadenas productivas, por lo que, desde el Senado de la República, continuará impulsando gestiones que permitan generar vínculos con empresas e instituciones internacionales.

“Coahuila es una tierra de oportunidades y de crecimiento. Tiene todo para seguir avanzando y queremos que ese crecimiento también se traduzca en nuevas oportunidades para nuestra gente. Por eso, desde el Senado estamos trabajando para fortalecer los vínculos de nuestro estado con otros países y abrir puertas para nuevas inversiones, proyectos, empleos y turismo”, resaltó Elizondo Pérez.

El senador señaló que continuará trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la promoción de Coahuila y generar más y mayores oportunidades, en beneficio de las familias coahuilenses y contribuyendo al crecimiento de México. (El Heraldo de Saltillo)