Acercan labor de bomberos a niñas y niños de centro infantil en Ramos Arizpe

Con el objetivo de fomentar desde temprana edad una cultura de prevención y acercar a las familias al trabajo de los cuerpos de emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe visitaron el Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), Unidad Blanca Esthela.

Durante la actividad participaron 20 niñas y niños, acompañados por sus padres de familia y cinco maestras, quienes pudieron conocer de cerca una de las unidades de emergencia utilizadas por la corporación, además de diversos equipos y herramientas empleados diariamente por los bomberos.

Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, destacó que este tipo de encuentros permiten que los menores conozcan de una manera sencilla y cercana las funciones de quienes intervienen ante incendios, accidentes y otras situaciones de emergencia.

“Para nosotros es muy importante tener este acercamiento con las niñas y los niños, que conozcan qué hace un bombero, cuáles son las herramientas que utiliza y que puedan identificar el trabajo que realizamos todos los días para proteger a la población”, expresó.

Durante la convivencia, los asistentes observaron las características de la unidad de emergencia y parte del equipamiento que utilizan los elementos durante sus intervenciones, convirtiendo la visita en una experiencia educativa tanto para los menores como para sus familias.

Sánchez Aguirre señaló que además de despertar el interés de los pequeños por la labor de los bomberos, estas actividades representan una oportunidad para fortalecer la prevención desde el hogar.

“La prevención también comienza con la información. Queremos que desde pequeños aprendan la importancia de reconocer los riesgos y sepan que cuentan con cuerpos de emergencia preparados para auxiliarlos”, agregó.

Finalmente, Sánchez Aguirre agradeció al personal de los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia por la invitación y la disposición para realizar este encuentro, reiterando su apertura para participar en actividades que contribuyan a fortalecer la cultura de prevención entre las familias de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).