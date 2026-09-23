¿Quieres aprender una habilidad u oficio y mejorar tu calidad de vida? Inscríbete en los talleres “Amor por Aprender” del DIF Saltillo

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña dijo que continúa abierto el proceso de inscripción para las y los saltillenses interesados en inscribirse en alguno de los 23 talleres del programa denominado “Amor por Aprender”, mismos que se imparten en instalaciones de este organismo y cuyo próximo módulo está por iniciar en el mes de octubre.

Dijo que se espera una estupenda respuesta de los ciudadanos de diferentes edades que buscan formar parte de estos talleres, que por su calidad y utilidad tienen una gran demanda entre la población de esta ciudad, por lo que hizo el llamado a acudir cuanto antes a las oficinas del DIF Saltillo para ver la disponibilidad con que se cuenta en las diferentes áreas.

Indicó que entre los talleres “Amor por Aprender” destacan los de corte y confección, vitromosaico, pincelada, bisutería y manualidades, pintura 1, electricidad, soldadura, computación básica, belleza/corte, belleza/colorimetría, belleza/maquillaje y belleza/uñas.

También se cuenta con los talleres de cartonería, guitarra, barbería, carpintería, huertos familiares, productos herbolarios, materiales reciclados, dulces regionales, pastelería, postres y mecánica automotriz.

“Tenemos aún abiertas las inscripciones para nuestros talleres, tenemos alrededor de 25 opciones a través de las cuales invitamos a las y los saltillenses que se inscriban, tenemos para todos los tipos de intereses: temas culturales y académicos como lo es el tema del inglés, de computación, que vamos a fortalecer justamente con una donación que nos hizo la empresa Magna, además de los temas que pueden generar un ingreso como son el de la carpintería, soldadura, mecánica, pastelería, repostería y belleza”, señaló el directivo.

“Tenemos una gran variedad de opciones para las y los saltillenses interesados, los costos oscilan entre los 200 y los 600 pesos, esto obviamente varía dependiendo del tipo de material que utilicen los participantes, tienen una duración de tres meses, cuentan con validez oficial y la idea es que a través de esta capacitación la gente se siga preparando, que aproveche sus tiempos libres y puedan generar un ingreso”, agregó.

Mencionó que en estas actividades pueden participar hombres y mujeres a partir de los 15 años y en caso de que el interesado sea menor de edad, requiere una autorización escrita de los padres de familia.

“La verdad está muy equilibrado, hay talleres donde predominan más las mujeres como son el de repostería, de colorimetría y otros más donde son mayoría de hombres como barbería, carpintería, mecánica y soldadura. Las inscripciones se llevan a cabo en el DIF Saltillo, ubicado en Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, puntualizó.

Cabe mencionar que para inscribirse los aspirantes deberán llevar copias del INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. (ÁNGEL AGUILAR)