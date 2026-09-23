100Bien Fest llegará a Saltillo con experiencias de bienestar por 100 pesos

El evento se realizará el 4 de octubre en el Salón Trei, con talleres, conferencias, experiencias de bienestar, la participación de más de 40 marcas y rifas de más de 100 regalos

Con una propuesta enfocada en el bienestar, la salud y las experiencias, el próximo 4 de octubre de este 2026 se llevará a cabo en Saltillo el 100Bien Fest, un evento que ofrecerá al público diversas actividades con una entrada general de tan sólo 100 pesos.

La jornada se desarrollará de las 12 del mediodía a las 7:30 de la tarde en el Salón Trei, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza 7046 y José Narro Robles, donde los asistentes podrán participar en talleres, conferencias y diferentes experiencias relacionadas con el bienestar físico y emocional.

Entre las actividades anunciadas se encuentra un taller para aprender a preparar matcha desde cero, además de espacios dedicados a conocer productos y propuestas de más de 40 marcas participantes, principalmente relacionadas con bienestar, tecnología y estilo de vida.

El programa también contempla conferencias con expertos en distintas áreas de salud y bienestar, así como una experiencia de sound healing, mediante el uso de cuencos y gong, propuesta para quienes buscan un espacio de relajación y conexión personal.

Uno de los atractivos adicionales será la posibilidad de participar en rifas con más de 100 regalos, además de una dinámica que contempla la oportunidad de ganar un viaje a la Riviera Maya, como parte de las experiencias preparadas para los asistentes.

Accesos disponibles

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el acceso general tendrá un costo de 100 pesos y los boletos pueden adquirirse previamente para evitar filas el día del evento, a través de las redes oficiales de 100Bien. La actividad busca reunir en un mismo espacio opciones de entretenimiento, aprendizaje y bienestar para personas de distintas edades.

«Nos van a acompañar muchas personas que van a exponer en este Fest, que es el segundo que hacemos para ir consolidando este proyecto en nuestra ciudad. Vale la pena cultivar este aspecto en la ciudad y les doy la bienvenida a este proyecto», compartió Popo Arizpe, fundador de 100Bien.

«Estoy súper contenta de presentarles oficialmente la segunda edición del 100Bien Fest, tenemos más de seis meses trabajando para juntar a los mejores especialistas y a las personas que ayudan a los demás a través de su trabajo y quiero decirles que este festival nace con una intención muy bonita, que es inspirar a las personas a vivir mejor», agregó Gaby Recio, CEO de 100Bien. (OMAR SOTO)