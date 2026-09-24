Seguirá Liliana “N” en prisión por muerte de Rocky

Defensa legal de la imputada se desiste de audiencia de revisión de medida cautelar

Liliana “N” continuará en prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en la muerte de “Rocky”, un perro de la raza Gigante de los Pirineos que falleció en julio de este 2026 luego de permanecer bajo atención médica tras las severas lesiones que sufrió al ser presuntamente arrastrado desde un vehículo en movimiento.

Este jueves trascendió que la defensa legal de la imputada se desistió de la audiencia en la que se revisaría la medida cautelar impuesta a la imputada, por lo que continuará vigente la prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso judicial.

El plazo establecido para la investigación complementaria vence el próximo 21 de octubre de 2026, fecha en la que deberán concluirse las diligencias correspondientes dentro de la causa penal, salvo que posteriormente se determine alguna modificación conforme al procedimiento legal.

Los antecedentes

El caso se originó luego de que Liliana “N” fuera señalada por presuntamente arrastrar a “Rocky” desde un vehículo en movimiento en calles del fraccionamiento Villas de San Miguel, al norte de Saltillo, provocándole lesiones de gravedad que requirieron atención veterinaria especializada durante los últimos días.

De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, por hechos relacionados con maltrato o crueldad hacia los animales que deriven en su muerte, la imputada podría enfrentar una pena de prisión de hasta ocho años, dependiendo de la clasificación jurídica de los hechos y de lo que determine la autoridad judicial.

Cabe recordar que el can era atendido en la veterinaria Pets Care, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de Saltillo, donde el médico veterinario Humberto Baca, quien recibió y atendió al animal, señaló que la causa principal de muerte fueron las heridas internas que presentaba, además de un síndrome inflamatorio generalizado. (OMAR SOTO)