Trabajadores desconocen cómo será la reducción de la jornada laboral en 2027

Monterrey, NL.- A tres meses de que inicie la reducción gradual de la jornada laboral en México (enero de 2027), un 59% de trabajadores desconoce cómo se llevará a cabo el proceso o tiene poca o nula información al respecto.

De acuerdo con la firma laboral OCC, el 47% de los empleados consultados respondió que, aunque sabe que la jornada disminuirá, aún desconoce cómo se desarrollará la transición.

En tanto, un 11% ha escuchado del tema, pero lo desconoce, mientras que 1% declaró que no tiene información al respecto.

“Ante la primera disminución de las primeras dos horas en el 2027, un 15% considera que el ajuste no tendrá un impacto significativo en su vida personal, mientras que un 11% prevé que el beneficio será limitado y 8% cree que no tendrá ningún efecto”, apuntó la firma.

Sin embargo, pese a las dudas que existen entre los empleados sobre el proceso, 3 de cada 4 encuestados consideran estar preparados para los cambios que podría implicar la aplicación de la reforma en su empleo.

Por ejemplo, un 47% dijo que se siente “muy preparado” y asegura saber cómo podría impactar en su trabajo, en tanto un 28% se considera “algo preparado”, aunque mantiene algunas dudas, y un 14% dijo estar “poco preparado” porque desconoce cómo cambiará su dinámica laboral, un 2% afirmó que “no se siente preparado” por falta de información. El 9% restante dijo que no cuenta con empleo.

En el tema de inquietudes sobre la reforma, un 50% dijo que no le preocupa la implementación; sin embargo, el otro 50% compartió diversos puntos.

Un 12% dijo que le preocupa tener más tareas fuera de la jornada de trabajo, otro 12%, dijo sentir mayor presión para cumplir los objetivos en menos tiempo.

A un 10% le preocupa que las condiciones de la jornada puedan variar según la empresa o el tipo de puesto, otro 10% su preocupación es que aumente la carga de trabajo.

Un 5% siente inquietud sobre tener alguna modificación de horarios, turnos o días de descanso, mientras que 1% tiene incertidumbre sobre menos oportunidades para realizar horas extras. (AGENCIA REFORMA)