Juez bloquea el veto de Trump de medios de comunicación a la Casa Blanca

Sin embargo, CNN, MS NOW y Politico señalaron que la Casa Blanca les impidió el acceso pese a lo emitido por la autoridad.

Washington DC, Estados Unidos.- Un juez federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump restituir el acceso a la Casa Blanca para los periodistas de CNN, MS NOW y Politico. Según Reuters, el magistrado considera que el veto impuesto a estos tres medios “probablemente sea inconstitucional”.

La decisión fue tomada por el juez de distrito Tim Kelly, en respuesta a la demanda que presentaron las organizaciones de noticias contra la medida anunciada por Trump el 18 de septiembre.

De acuerdo con algunos reportes, Kelly suspendió de forma temporal la orden del mandatario y dispuso la devolución inmediata de las credenciales de prensa que habían sido retiradas.

CNN informó que el juez concluyó que la revocación de las acreditaciones se hizo sin garantizar un “debido proceso constitucionalmente adecuado”. En su escrito, citó que “la regla general es que los individuos deben recibir una notificación y la oportunidad de ser escuchados antes de que el Gobierno los prive de un interés protegido constitucionalmente” y añadió que esa cuestión de debido proceso “debería ser el primer aspecto que se examine”.

En el fallo, emitido la madrugada de este 24 de septiembre y consultado por la agencia EFE, el juez señala que es probable que la prohibición se aplicará sin el debido proceso y ordena reponer de inmediato las acreditaciones retiradas el pasado viernes.

Se trata de una medida de emergencia de carácter temporal, vigente por 14 días, hasta el próximo 8 de octubre. El acceso de estos medios deberá mantenerse al menos “hasta que este tribunal emita otra orden o hasta que caduque” la dictada disposición.

No obstante, CNN, MS NOW y Politico denunciaron que la Casa Blanca les impidió ingresar a pesar de la orden judicial. Aseguraron que agentes del Servicio Secreto les negaron la entrada a primera hora de la mañana.

Ante esa situación, los tres medios solicitaron al juez una audiencia urgente para exigir que la Administración Trump cumpla con la resolución. (El Heraldo de Saltillo)