Sheinbaum advierte que firmas de EU no pueden cobrar a deportados sin permiso en México

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las empresas contratadas por el Gobierno de Estados Unidos para localizar en México a migrantes deportados con multas pendientes requieren autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para operar en territorio nacional.

“No podrían. Tendrían que tener, obviamente, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre si esas compañías pueden realizar dichas actividades en México.

De acuerdo con el medio estadounidense Project Salt Box, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) adjudicó contratos por hasta 36 millones de dólares a cuatro empresas para localizar en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas y entregarles notificaciones sobre adeudos migratorios.

Los contratos fueron otorgados a Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group, con un monto máximo de 9 millones de dólares para cada una y una vigencia de dos años.

La CBP pretende recuperar alrededor de 423 millones de dólares en multas y cargos que atribuye a más de 66 mil 300 personas que ya fueron expulsadas de Estados Unidos.

Los contratistas deberán localizar a los deportados, confirmar sus domicilios y entregarles las notificaciones de cobro, además de que podrán recurrir a fotografías de viviendas, recibos de servicios, registros laborales y documentos judiciales para ubicarlos y determinar su capacidad de pago.

Este jueves, Sheinbaum aseguró que hasta ahora la Embajada estadounidense no ha confirmado al Gobierno mexicano que las compañías estén realizando esas labores en territorio nacional.

“No nos ha confirmado la Embajada si esto es cierto o no, y les damos información en cuanto tengamos, si es cierto. Hasta ahora no lo tenemos confirmado”, señaló. (AGENCIA REFORMA)