Coahuila será sede de la olimpiada nacional 2027 con nueve disciplinas

Coahuila ha sido confirmada como una de las sedes de la Olimpiada Nacional 2027, luego de concluida la Sesión del Consejo Directivo y Pleno de la Conade, evento encabezado por su titular, Rommel Pacheco Marrufo.

Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), junto a Cindy Dávila Cavazos, directora de Calidad en el Deporte, representaron al estado en esta importante sesión donde se establecieron acuerdos en pro del desarrollo del deporte en nuestro país.

Al término de la sesión, Coahuila se confirmó como una de las sedes de la máxima justa deportiva infantil y juvenil de México, al albergar nueve disciplinas: Béisbol 5, Básquetbol, Básquetbol 3×3, Béisbol, Charrería, Rodeo, Rugby 7, Sófbol y Tiro con Arco.

A Coahuila lo acompañarán las sedes de Hidalgo, con 13 disciplinas; Oaxaca, con ocho deportes; Tamaulipas, con nueve; la UNAM, con una; y Veracruz, con 13, en lo que será una justa de gran relevancia para el país.

Hasta el momento no se han definido sedes para la Olimpiada Nacional 2027 en Coahuila; sin embargo, los municipios que se perfilan para albergar las disciplinas destinadas son Saltillo, Monclova y Torreón.

La última vez que la máxima justa deportiva infantil y juvenil de México arribó a Coahuila fue en 2021; seis años después, vuelve la Olimpiada Nacional, esto, derivado a los altos estándares de seguridad que han permitido al estado albergar eventos de talla internacional como la pasada final de Copas del Mundo de tiro con arco. (El Heraldo de Saltillo)