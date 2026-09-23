La La Love You llega a Monterrey con su tour “Intergaláctico”. Conoce todos los detalles

A través de una rueda de prensa virtual, el grupo español de música pop punk e indie pop, La La Love You anunció que regresarán a México próximamente con cuatro fechas diferentes para presentar en vivo su actual tour “Intergaláctico”. Una de las fechas se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, y a continuación te contamos todos los detalles.

De la mano de BOBO Producciones, La La Love You llegará a Monterrey el sábado 7 de noviembre de 2026 a las 9:30 p.m y el evento se llevará a cabo en el Dion Live Center, ubicado en Plaza Fiesta San Agustín.

El show tendrá una duración aproximada de una hora y media, y dentro del repertorio podremos encontrar sus clásicos, así como temas de su nuevo álbum “¿Por Qué Me Miráis Así?”.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de Superboletos.com. El evento cuenta con 10 zonas diferentes con los siguientes precios: Nivel 6: $986, Nivel 5: mil 160 pesos, Nivel 4: mil 392 pesos, Nivel 3: mil 508 pesos, Nivel 2: mil 624 pesos, Nivel 1: mil 740 pesos, VIP Nivel 7: 2 mil 204 pesos, VIP Nivel 4: 2 mil 262 pesos, VIP Nivel 2: 2 mil 320 pesos y VIP Nivel 1: 2 mil 378 pesos. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio.

La La Love You es una banda de música pop punk e indie pop formada en 1996 en Parla, Madrid. A lo largo de su trayectoria han lanzado éxitos como “El Principio de Algo”, “La Mitad De la Mitad” y “El Fin Del Mundo”, su tema más viral que alcanzó el triple Disco de Platino.

Además de Monterrey, La La Love You llegará también a Puebla el 4 de noviembre, Querétaro el 5 de noviembre y Guadalajara el 6 de noviembre. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)