Llega a Monterrey el festival Love The 90s México 2027. Conoce todos los detalles

El festival Love The 90s, dedicado a la música de los noventa más grande a nivel internacional, se prepara para llegar a México en 2027 en cuatro ciudades diferentes, incluyendo Monterrey, Nuevo León, y a continuación te contamos todos los detalles.

De la mano de BOBO Producciones y Sharemusic, el festival Love The 90s México 2027 llegará a Monterrey el sábado 13 de marzo en el Walmart Park con más de cinco horas de hits sin parar y una experiencia creada para volver a sentir la energía de toda una década.

El Line Up confirmado para Monterrey reunirá a Haddaway, Safri Duo, Dr. Alban, Alice DJ, La Bouche, Layzee ex of Mr President, Whigfield, Proyecto Uno, 20 Fingers feat. Nyah Jewel, Paradisio, Snap!, Ann Lee, Abel from S.B.S., Rafa Villalba, Rebeca, Double Vision, Locomía y Jumper Brothers, además de varias sorpresas más que se sumarán a la fecha.

Love The 90s llegará a Monterrey con una producción de talla mundial, un escenario de más de 40 metros de largo y más de 18 metros de alto, bailarines, DJs en vivo, efectos especiales, láseres y contenido visual en 3D.

Los boletos ya están disponibles y se pueden adquirir en línea a través de Funticket.mx. El festival cuenta con cuatro zonas diferentes con los siguientes precios: General B: mil 720 pesos, General A: 2 mil 150 pesos, Grada: 2 mil 210 pesos y Standing VIP: 3 mil 260 pesos.

Love The 90s promete una experiencia llena de música, baile y un gran ambiente con los mejores hits de los noventas. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)