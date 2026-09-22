Si te preguntas qué pasa si no uso mi tarjeta de crédito, la respuesta depende de las condiciones del producto y de las políticas de la institución emisora.

Dejarla guardada no genera una deuda por compras, pero tampoco significa necesariamente que la cuenta deje de tener cargos, beneficios vigentes o condiciones que deban revisarse.

Por eso, al contratar una tarjeta de crédito conviene considerar si realmente tendrá un lugar dentro de tus finanzas. Una cuenta que permanece sin movimientos durante un periodo prolongado puede estar sujeta a medidas por inactividad, mientras que ciertos cargos o servicios asociados pueden continuar aunque no se realicen nuevas compras.

¿Qué significa tener una tarjeta de crédito inactiva?

Una tarjeta de crédito inactiva es aquella que permanece durante un periodo sin registrar operaciones realizadas por el titular. Esto no equivale necesariamente a una tarjeta cancelada.

Mientras la cuenta continúa abierta, se siguen aplicando las condiciones establecidas en el contrato. Por eso, guardar el plástico o eliminarlo de una billetera digital no significa que la relación con la institución financiera haya terminado.

Tampoco existe un único periodo de inactividad aplicable a todas las tarjetas. Las políticas y procedimientos deben revisarse directamente en las condiciones del producto y en las comunicaciones del emisor.

¿Pueden cancelar una tarjeta por no utilizarla?

La cancelación de tarjeta por desuso puede ocurrir si la institución contempla esa posibilidad dentro de sus políticas. Sin embargo, no conviene asumir que existe un número determinado de meses después del cual cualquier tarjeta será cancelada automáticamente.

Si una línea permanece abierta sin utilizarse durante mucho tiempo, el emisor puede evaluar su continuidad conforme a las condiciones aplicables. En caso de tomar alguna medida sobre la cuenta, es importante atender las comunicaciones enviadas por la institución.

Esto es especialmente relevante si la tarjeta se conserva como respaldo y se da por hecho que seguirá disponible indefinidamente. Antes de depender de una línea que lleva mucho tiempo sin movimientos, conviene verificar su estado y vigencia.

¿Qué ocurre con los beneficios si la tarjeta permanece inactiva?

Algunos beneficios asociados a una tarjeta dependen precisamente de utilizarla. Si no se realizan compras, por ejemplo, no se generan nuevos puntos, recompensas u otros incentivos vinculados al consumo.

También pueden existir reglas sobre la vigencia de beneficios previamente acumulados. El documento original menciona, por ejemplo, la posibilidad de que ciertos programas establezcan vencimientos o condiciones en caso de cancelación.

Estas reglas no son iguales para todos los productos. Si existen puntos u otros beneficios acumulados, conviene revisar su vigencia antes de dejar una tarjeta sin utilizar durante un periodo prolongado o solicitar su cancelación.

¿No usarla afecta el historial crediticio?

Acá es importante hacer una distinción. Una tarjeta abierta pero sin compras no genera nuevos comportamientos de pago derivados de consumos, porque no existe un saldo de esas operaciones que deba liquidarse.

Por eso, si el objetivo es generar antecedentes sobre el manejo del crédito, simplemente tener una tarjeta guardada no demuestra cómo se administran compras y pagos. Realizar consumos que puedan cubrirse y cumplir con las obligaciones correspondientes sí permite generar comportamiento asociado al uso del financiamiento.

Esto no significa que una tarjeta de crédito inactiva provoque automáticamente una caída en el historial o en una puntuación determinada. El texto original hacía esa relación de manera demasiado directa, llegando incluso a señalar un “puntaje estancado o con ligeras caídas”, algo que no debería generalizarse.

¿Conviene utilizar una tarjeta solo para mantenerla activa?

No es necesario realizar compras que no necesitas únicamente para generar movimiento. Si deseas conservar una tarjeta y utilizarla periódicamente, puedes destinarla a algún gasto que ya forme parte del presupuesto.

Por ejemplo, un servicio recurrente o una compra cotidiana puede generar actividad sin añadir un gasto que no estuviera previsto. Lo importante es que el consumo pueda pagarse posteriormente y que se revise el estado de cuenta.

El uso responsable de la tarjeta de crédito no se mide por la cantidad de operaciones realizadas. Una compra moderada y planificada puede ser suficiente para darle uso sin convertir la necesidad de “mantenerla activa” en una razón para gastar de más.

¿Qué hacer con una tarjeta que casi no utilizas?

Antes de decidir si mantenerla o cancelarla, conviene preguntarse por qué sigue abierta y qué función cumple dentro de las finanzas personales.

Si todavía resulta útil, estas prácticas pueden ayudar a administrarla:

Revisa las condiciones vigentes. Comprueba si existen anualidades, comisiones u otros cargos asociados.

Comprueba si existen anualidades, comisiones u otros cargos asociados. Consulta los estados de cuenta. Aunque realices pocas compras, verifica periódicamente los movimientos.

Aunque realices pocas compras, verifica periódicamente los movimientos. Utilízala solo para gastos presupuestados. No es necesario generar consumos adicionales para justificar tenerla.

No es necesario generar consumos adicionales para justificar tenerla. Paga puntualmente cualquier saldo. Una compra pequeña sigue siendo una obligación que debe atenderse.

Una compra pequeña sigue siendo una obligación que debe atenderse. Revisa domiciliaciones y beneficios. Identifica servicios vinculados a la tarjeta y las condiciones de puntos o recompensas, si existen.

Si el producto dejó de ser útil, es preferible evaluar su cancelación formal en lugar de mantenerlo abierto sin seguimiento.

Mantenerla sin uso o cancelarla: ¿qué conviene?

No existe una respuesta única. Conservar una tarjeta puede tener sentido si cumple una función concreta, sus condiciones siguen siendo adecuadas y existe intención de utilizarla ocasionalmente.

En cambio, si lleva mucho tiempo guardada, genera costos que ya no se justifican o simplemente dejó de ser necesaria, conviene revisar las condiciones de cancelación.

Lo importante es tomar una decisión activa. Mantener una cuenta abierta y olvidarse de ella puede hacer que pasen inadvertidos cargos, cambios en las condiciones o comunicaciones relevantes del emisor.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo puedo dejar una tarjeta de crédito sin usar?

No existe un plazo único aplicable a todas las tarjetas. Las medidas relacionadas con la inactividad dependen de las políticas y condiciones del producto. Si llevas un periodo prolongado sin utilizarla, consulta su estado directamente con la institución.

¿Tengo que pagar algo si no uso mi tarjeta de crédito?

Depende de las condiciones contratadas. Una tarjeta puede tener anualidades u otras comisiones que continúen aplicando aunque no realices compras. Además, los servicios domiciliados seguirán generando cargos mientras permanezcan activos.

¿Dejar de usar una tarjeta es lo mismo que cancelarla?

No. Dejar de realizar compras no termina automáticamente la relación contractual. Si ya no quieres conservar el producto, debes seguir el procedimiento de cancelación establecido por la institución.

Una tarjeta sin uso también requiere seguimiento

Entender qué pasa si no uso mi tarjeta de crédito permite evitar una idea equivocada: guardar el plástico no significa que la cuenta deje de existir o que ya no sea necesario prestarle atención.

Si decides conservarla, revisa sus movimientos, costos y condiciones, y utilízala únicamente cuando exista una necesidad real que puedas incorporar al presupuesto. Ese uso responsable de la tarjeta de crédito permite mantener el control sin realizar gastos innecesarios.

Y si ya no cumple ninguna función dentro de tus finanzas, evalúa la cancelación mediante el procedimiento correspondiente. La decisión importante no es utilizarla constantemente, sino saber por qué la mantienes y qué obligaciones continúan vigentes mientras permanezca abierta.