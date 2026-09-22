Evoluciona ‘Polo’ a huracán categoría 5

Ciudad de México.- El huracán ‘Polo’ se intensificó a categoría 5 al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y al sur-sureste de Manzanillo, Colima, informó Conagua.

El huracán ‘Polo’ se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson en el Océano Pacífico, informó la Conagua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, “Polo” se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El centro del huracán presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h y se prevé que traiga intensas lluvias en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El ciclón mantiene su fortalecimiento mientras se desplaza frente a las costas de México.

La intensificación de “Polo” ha sido rápida. Desde las 15:00 horas del domingo, cuando era depresión tropical con vientos de 35 kilómetros por hora, el sistema se fortaleció hasta convertirse en un huracán categoría 5 durante las primeras horas de este martes.

Ante el avance y fortalecimiento del huracán, los gobiernos de Guerrero y Michoacán acordaron suspender clases a partir de este martes.

En Guerrero, la medida abarcará Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, sujeta a la evolución del meteoro.

En Michoacán, la suspensión se extenderá hasta el miércoles en siete municipios de la región Sierra-Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

La temporada de ciclones tropicales de 2026 comenzó el 15 de mayo en el océano Pacífico Nororiental y el 1 de junio en el océano Atlántico; ambas temporadas se mantienen activas hasta el 30 de noviembre.

Con “Polo”, suman 16 ciclones tropicales con nombre en la temporada del Pacífico Nororiental de 2026. El sistema es identificado por el NHC como EP17, debido a que también se contabilizan sistemas que no llegaron a recibir nombre.

“Polo” es el decimosexto sistema con nombre de la temporada en el Pacífico Nororiental.

Hasta el momento, “Boris” es el único ciclón de esta temporada que ha tocado tierra en costas mexicanas. (AGENCIA REFORMA)