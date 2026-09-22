México es el epicentro de los cárteles, dice Trump ante ONU

Naciones Unidas.- El presidente Donald Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia relacionada con los cárteles y representa una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

En declaraciones sobre la situación regional, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo ante la Asamblea de la ONU que México debe recuperar el control de su territorio frente a los grupos criminales, a los que calificó como “enemigos de la humanidad”.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, afirmó Trump, al argumentar que Estados Unidos no puede aceptar que en su frontera exista un territorio bajo el control de organizaciones que considera adversarias.

“Por lo tanto, México debe reclamar el control de su suelo a los enemigos de la humanidad”, dijo. (AGENCIA REFORMA)