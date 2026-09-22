Detienen a operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

Ciudad de México.- Un presunto operador de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fue detenido en Mazatlán junto con otras tres personas, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se trata de Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, a quien las autoridades identifican como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, integrante de esa facción criminal.

De acuerdo con García Harfuch, “El Peli” coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga.

También participaba en la privación de la libertad de personas, detalló el funcionario.

La detención fue resultado de un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, SSPC, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia, como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán. (AGENCIA REFORMA)