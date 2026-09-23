Arteaga fortalece atención y capacitación para mujeres a través del Centro LIBRE

Como parte de las acciones para acercar herramientas de apoyo y capacitación a las mujeres de Arteaga, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el personal del Centro LIBRE para las Mujeres Arteaga, en la que también participó Carmen Flores Medina, directora de la Mujer, para conocer las acciones y alternativas que se ofrecen de manera gratuita.

Durante la reunión se destacó que el Centro LIBRE brinda atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y prevención de la violencia, así como orientación en procesos de divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia, entre otros asuntos que requieren asesoría legal.

El proceso inicia con una entrevista con la trabajadora social, quien identifica las necesidades de cada persona y a partir de ello, se canaliza al área correspondiente para recibir la orientación y el apoyo especializado.

Como parte de las actividades del Centro LIBRE, también se ofrecen cursos y talleres gratuitos para desarrollar nuevas habilidades y herramientas. Entre ellos se encuentran creación de velas aromáticas, bordado, tejido y costura, emprendimiento y administración de negocios, así como plomería básica, además de otras actividades.

La presidenta municipal, Ana Karen Sánchez Flores, señaló que acercar esta información a las mujeres de Arteaga permite que conozcan las opciones disponibles y sepan a dónde acudir cuando requieran orientación psicológica, jurídica o social, así como espacios de capacitación.

El Centro LIBRE Arteaga brinda servicio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y también cuenta con atención los sábados. Se encuentra ubicado en avenida Román Cepeda s/n, en las instalaciones donde anteriormente se encontraban los consultorios regionales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Arteaga continúa acercando servicios de orientación, atención y capacitación gratuitos a las mujeres del municipio. (El Heraldo de Saltillo)