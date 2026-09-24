Trabajará Leticia Rodarte junto a alcaldesas y alcaldes de Coahuila para fortalecer la cultura 

La secretaria de Cultura de Coahuila señaló que tras concluir un diagnóstico regional para definir las necesidades culturales de cada zona, unirá esfuerzos con los municipios para potenciar el alcance de la difusión cultural y sus expresiones

La secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, señaló que buscará sumar esfuerzos con las alcaldesas y alcaldes de los municipios del estado para fortalecer el desarrollo cultural en cada cabecera municipal y, posteriormente, ampliar este trabajo hacia los ejidos.

La funcionaria explicó que continúa en marcha un diagnóstico cultural en las diferentes regiones de Coahuila, con el objetivo de conocer las condiciones que prevalecen en cada zona y, a partir de sus resultados, establecer un plan de trabajo que permita atender las necesidades específicas.

Rodarte Rangel destacó que las necesidades culturales son diversas de acuerdo a cada región, por lo que la Secretaría a su cargo trabaja con sus enlaces regionales mediante un instrumento diseñado específicamente para recopilar información. La intención, dijo, es que el acercamiento con cada municipio se realice con bases concretas y no únicamente como una presentación institucional. Reconoció que el proceso requiere tiempo debido a la extensión territorial de Coahuila, pero subrayó que también existe talento cultural en todas sus regiones.

En cuanto al trabajo con los ayuntamientos, indicó que buscará reunirse con las presidentas y presidentes municipales una vez que estén consolidados los resultados del diagnóstico, para definir de qué manera pueden coordinar esfuerzos y fortalecer las actividades culturales en las cabeceras y comunidades.

“Quiero llegar ya con las bases bien firmes”, expresó, al señalar que posteriormente se buscará trabajar de la mano con los municipios para alcanzar resultados.

Finalmente, Rodarte Rangel adelantó que la estrategia contempla replicar el trabajo cultural que se ha realizado en Saltillo, donde fungió como directora del Instituto Municipal de Cultura, pero ahora desde una perspectiva estatal, con la finalidad de acercar las actividades a los distintos municipios y posteriormente fortalecer también la atención cultural en los ejidos de cada localidad.

“Estamos haciendo el diagnóstico precisamente en las regiones, porque sí es una prioridad de nuestro gobernador Manolo Jiménez el que lleguemos a las diferentes partes de nuestro estado y a partir de ese diagnóstico ya tener bien definido un plan de trabajo”, comentó. (OMAR SOTO)