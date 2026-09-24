Descarta Claudia Sheinbaum cambios en Gabinete por el momento

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, por el momento, no tiene previsto realizar cambios en su Gabinete al cumplirse dos años de su Administración.

“No, no tengo pensado por el momento hacer cambios”, respondió al ser cuestionada sobre posibles ajustes en su equipo.

Desde el inicio del Gobierno se han registrado relevos en Hacienda, la Consejería Jurídica, la Secretaría de las Mujeres y Agricultura.

En marzo de 2025, Rogelio Ramírez de la O dejó Hacienda y fue sustituido por Édgar Amador Zamora, mientras que en noviembre Ernestina Godoy salió de la Consejería Jurídica para incorporarse a la FGR.

En diciembre de 2025, Esthela Damián asumió la Consejería Jurídica, pero dejó el cargo en abril de 2026 para realizar trabajo político en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027 y fue sustituida por Luisa María Alcalde.

Ese mismo mes, Citlalli Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres para incorporarse a tareas electorales de Morena y, en mayo, Julio Berdegué salió de Agricultura, donde fue relevado por Columba López.

La Secretaría de las Mujeres permaneció varios meses sin titular hasta que Laura Itzel Castillo asumió el cargo en septiembre de 2026.

Además, en junio, Carlos Torres Rosas dejó la Secretaría Técnica del Gabinete y la coordinación de los Programas para el Bienestar para asumir la dirección de Nafin y Bancomext, un movimiento dentro de la Administración federal aunque no corresponde a una Secretaría de Estado.

Por otro lado, la presidenta también se refirió al tema previo al cierre de la gira que realizó durante septiembre por las 32 entidades para presentar informes estatales con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Sheinbaum aclaró que el acto del próximo domingo en el Zócalo capitalino no será una movilización nacional, sino la asamblea correspondiente a la Ciudad de México y el cierre de su recorrido por el país.

“Es el informe de la Ciudad de México, que hemos hecho en la Ciudad de México. Con eso cerraríamos las 32 entidades de la República. Es aquí en el Zócalo a las 11 de la mañana”, indicó, tras anunciar que retomará los informes semanales y las visitas a los estados para supervisar obras y otras acciones de Gobierno. (El Heraldo de Saltillo)