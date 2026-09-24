Participa rector en la tercera edición de Halcones Conscientes del IDEA UA de C con la Charla “Resiliencia”

Como parte de los ponentes de la tercera edición del programa Halcones Conscientes “Mente fuerte, Salud en equilibrio” que promueve el Instituto de Educación Abierta IDEA, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez participó con la charla “Resiliencia”.

La coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, inauguró el evento, al exhortar a la comunidad IDEA a disfrutar de las actividades y conferencias programadas para fortalecer su mente y la salud integral.

La bienvenida estuvo a cargo de la directora del Instituto Violeta Cedillo Rodríguez, agradeció la presencia del rector por mantener la cercanía con el estudiantado y docentes, y más aún en esta jornada de mente fuerte, salud en equilibrio, por la importancia de fomentar el sentirnos bien en lo emocional, mental y físico, a través de conocernos mejor y aprender a cuidarnos nosotros mismos.

En la conferencia magistral, el rector Octavio Pimentel compartió su historia de vida basada en esa capacidad de adaptación y superación ante la adversidad, de levantarse y seguir adelante a través de la resiliencia y celebró el mantener continuo el diálogo con los universitarios, y hablar de los inconvenientes que han surgido a través de su vida personal y profesional desde que era un niño, y la formación de enfocarse y trabajar por los sueños y lograrlos cada día.

“Esa palabra que me ha llevado a estar donde estoy, significa la capacidad que tiene una persona de levantarse y seguir adelante, ante cualquier situación adversa que te pase en la vida, eso es ser resiliente, que, desde mi perspectiva es como un músculo que debes ejercitar diariamente, ser valiente, afrontar la realidad que vive cada uno, pero con la firme creencia de que puedes resolverlo, pero también el pedir ayuda es fundamental, acércate con tus maestros, con tus tutores, en la universidad queremos contribuir a formar personas de bien, sanas, porque no están solos”, afirmó Pimentel Martínez.

Exhortó a los jóvenes a definir su plan de vida a corto, mediano y largo plazo, que carrera quieres estudiar, que es lo que deseas lograr y al tener clara esa perspectiva, comenzar a trabajar para lograrlo, con esfuerzo, algunas veces con sacrificios, pero con la satisfacción de que lo intentaste, en la vida que es una competencia, que se gana o se aprende, pero también debemos dejar aprender y lograr ganar.

“No se trata de evitar las dificultades, si no de descubrir que podemos construir a partir de ellas, porque, el éxito debe ganarse y merecerse, no es gratuito y, seguir adelante es una decisión, cada dificultad deja un aprendizaje, cada caída puede convertirse en impulso, cada historia puede transformarnos, y con ello les comparto la filosofía que mi padre me enseñó que es buscar siempre cambiar la vida a alguien más, con tus acciones, desde donde estés y ello se convierta en un trabajo colaborativo de fomentar una mejor sociedad, con valentía, sentido de pertenencia, con disciplina, responsabilidad y honorabilidad”, compartió el rector.

Durante la charla alumnos y alumnas compartieron preguntas con el rector y les reiteró la importancia tener el carácter, el valor y la capacidad para seguir resistiendo, luchando a veces sola o solo y muchas otras veces levantando la mano y pidiendo ayuda, porque en una manada, en esta comunidad de los Lobos, nadie camina solo. (El Heraldo de Saltillo)