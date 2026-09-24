Avanza el ICH de la UA de C en investigación y formación integral

El director del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH) “Salvador González Lobo” de la Universidad Autónoma de Coahuila, Ugarit Guajardo Chávez, rindió su tercer informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026, en el que dio a conocer los principales logros y avances alcanzados.

En el Aula Magna “Ing. José María Fraustro Siller”, asistieron el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de la Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez; ex directivos del ICH, invitados especiales y comunidad universitaria del plantel.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, reconoció el fortalecimiento de las tutorías y el acompañamiento a las y los estudiantes, así como la comunicación con sus familias para favorecer su permanencia y continuidad académica y resaltó el desempeño académico reflejado en los resultados de Domina Bach, la incorporación de la investigación como una de las fortalezas distintivas del bachillerato.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado para mejorar y mantener las instalaciones del plantel, señalando que estos avances son resultado del esfuerzo conjunto de su comunidad, por lo que, exhortó a las y los estudiantes a aprovechar las oportunidades que ofrece el Instituto, y participar en las actividades, acercarse a sus docentes e involucrarse en proyectos académicos, deportivos y de impacto social.

En su informe, el director del ICH Ugarit Guajardo Chávez, dijo que, actualmente el plantel cuenta con una población escolar de 764 estudiantes y una plantilla de 43 profesores (20 con licenciatura, 16 con maestría y 7 con doctorado); cinco docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNII) Nivel 1 y la Dra. Pamela Reyes alcanzó el Nivel 2 del SNII, caso inédito en el nivel medio superior del estado.

El área de investigación del ICH logró resultados destacados a nivel estatal, nacional e internacional como el primer lugar en la fase estatal Coahuila 2025 (Medicina y Ciencias de la Salud) y el segundo lugar a nivel Nacional en la FEMECI 2026 en el área de Química y Biología; así como la publicación de 5 artículos científicos en revistas indexadas internacionales (Ceramics International, Polymer Bulletin) y un capítulo de libro con la editorial Apple Press.

En el rubro de egreso, la institución registró un desempeño en el Examen Diagnóstico de la Formación Básica del Bachillerato DominaBach, de 210 alumnos evaluados (99% de participación), siete estudiantes obtuvieron pase directo a licenciatura y en los resultados de febrero de 2026, el ICH se ubicó por encima de la media de la UA de C en 11 de las 14 áreas evaluadas.

En el ámbito de Acompañamiento Estudiantil, Becas y Compromiso Social, se implementó la figura del tutor de tutores, por lo que la red de docentes tutores creció un 26% alcanzando una cobertura de atención del 95.94% y cumpliendo 1,596 sesiones registradas.

En materia ambiental, el instituto ratificó su liderazgo, por segundo año consecutivo, el ICH recibió el reconocimiento Oficina Verde en Categoría Diamante otorgado por el Gobierno del Estado de Coahuila, siendo una de las 12 dependencias universitarias en obtener esta distinción; se implementaron campañas de separación de residuos, ahorro de energía y adquisición de ecotecnologías y tanques ahorradores, así como mantenimiento de estaciones de agua filtrada y conservación del Jardín Polinizador activo desde 2023.

Durante el periodo reportado, se realizaron mejoras en el plantel como la remodelación integral de baños para mujeres y hombres, adquisición e instalación de 13 minisplits para diferentes aulas, reparación e instalación de iluminación, instalación de 10 ventiladores de techo, cortinas en 10 aulas e impermeabilización y la adquisición de 80 mesabancos nuevos, 3 pantallas Smart TV, 2 proyectores y 8 cámaras de videovigilancia.

Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento a la docente Pamela Yajaira Reyes Rodríguez, por haber obtenido el Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII); al concluir el acto protocolario, las autoridades universitarias, docentes, trabajadores y estudiantes de la comunidad del ICH se trasladaron a la explanada del plantel, donde participaron en la celebración por el 54 aniversario de la institución. (El Heraldo de Saltillo)