“En Equipo le Entramos” permitirá reforzar obras de agua, drenaje y pavimento en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe será uno de los municipios beneficiados con el programa “En Equipo le Entramos”, anunciado este jueves por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el que se contempla una inversión estatal superior a los 3 mil millones de pesos para atender distintas necesidades de los 38 municipios de Coahuila durante lo que resta de 2026 y parte de 2027.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que para el caso de Ramos Arizpe se buscará aprovechar estos recursos principalmente en proyectos relacionados con el abastecimiento de agua potable, además de obras de drenaje, recarpeteo y acciones de bacheo.

“Sí traemos varios; uno de ellos es el recarpeteo, otro también es en drenajes, que es importante. Pero principalmente traemos el tema de pozos de agua”, explicó el edil, quien agradeció al gobernador Manolo Jiménez por contemplar a Ramos Arizpe dentro de esta estrategia de coordinación entre el Estado y los municipios.

Entre los proyectos previstos se encuentran tres nuevos pozos de agua: dos que estarán destinados a comunidades ejidales y uno más para reforzar el suministro en la zona poniente de la ciudad. Gutiérrez Merino precisó que todavía se encuentra pendiente la asignación definitiva del recurso que corresponderá al municipio.

“Vienen dos pozos de agua para ejidos y viene uno más para la zona poniente de la ciudad. Todavía estamos viendo ahí, no nos asignan todavía la cantidad final de recurso, pero estamos en eso; creo que va a ser una buena tajada de ese recurso que anunció el gobernador”, señaló.

El alcalde destacó que la aportación estatal permitirá complementar los recursos municipales y mantener el ritmo de ejecución de obras durante los últimos meses del año, periodo en el que normalmente existe una menor disponibilidad presupuestal. Algunos de los proyectos comenzarán a desarrollarse desde las próximas semanas y tendrán continuidad durante el inicio de 2027.

Gutiérrez Merino explicó que el Ayuntamiento ya tiene contemplados recursos propios para bacheo, drenaje y pozos de agua, por lo que el respaldo del Gobierno del Estado permitirá redistribuir parte del presupuesto municipal hacia otras necesidades.

“Ahora con este apoyo, a lo mejor puede ser destinado a baches y nosotros destinarlo ya a otros proyectos y acciones en favor de la ciudadanía”, indicó.

Finalmente, resaltó que la suma de recursos estatales y municipales permitirá ampliar el alcance de las acciones previstas para Ramos Arizpe, particularmente en infraestructura básica. Aunque aún no se define la cantidad exacta que recibirá el municipio, aseguró que la coordinación con el Gobierno de Coahuila permitirá avanzar en obras prioritarias tanto en la zona urbana como en el sector rural. (EDUARDO SERNA)