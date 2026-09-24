Van 350 motociclistas capacitados en Saltillo en seguridad vial y conducción responsable

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, mantiene un programa de capacitación para promover una conducción responsable entre los motociclistas

Más de 300 motociclistas han sido capacitados entre el 2025 y este 2026 en temas de seguridad vial y conducción responsable en Saltillo, informó la directora de Tránsito y Vialidad, Ana Zulema Banda Alemán.

Señaló que estas capacitaciones forman parte de un programa impulsado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los motociclistas y fomentar una conducción más segura.

“Rueda por tu Vida es una iniciativa de la Comisaría, por instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz González y nuestro comisionado Miguel Ángel Garza Félix; inició en julio del 2025 y al momento hemos capacitado a alrededor de 350 personas, donde se les brinda una plática de los principales artículos del Reglamento de Tránsito que deben tomar en cuenta al conducir y se les invita a un circuito vial”, explicó.

Invitación abierta

Banda Alemán recordó que el próximo 3 de octubre de 2026, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo una nueva jornada de capacitación dirigida a los motociclistas interesados en mejorar sus prácticas de conducción.

La actividad tendrá lugar en el Biblioparque Norte, ubicado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en la colonia Las Brisas, donde se abordarán temas relacionados con seguridad vial y conducción responsable. Los interesados pueden registrarse a través del teléfono 844 414 1114 o 844 290 2179. (OMAR SOTO)