Asesoría de municipios a fraccionamientos en prevención de conflictos vecinales, plantea Gerardo Aguado

El diputado local Gerardo Aguado presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 38 municipios de Coahuila a brindar apoyo y asesoría a los habitantes de fraccionamientos cerrados, privadas y colonias abiertas, con el objetivo de facilitar su organización interna y prevenir conflictos entre vecinos.

Aguado explicó que buena parte de los problemas dentro de los fraccionamientos se relacionan con cuotas de mantenimiento, seguridad y vigilancia, obras de infraestructura, estacionamiento, limpieza, utilización de áreas comunes, mascotas, ruido y movilidad, situaciones que pueden complicarse cuando no existen reglas claras o cuando los comités vecinales están deficientemente constituidos.

“Muchos conflictos vecinales podrían resolverse antes de convertirse en problemas mayores si existen reglas claras, asambleas bien integradas y mecanismos transparentes para tomar decisiones. Lo que buscamos es que los municipios puedan acompañar y orientar a los ciudadanos para organizarse correctamente.”

El legislador recordó que desde diciembre de 2025 la legislación estatal contempla expresamente que colonos, habitantes o arrendatarios puedan constituir asambleas o comités para regular la convivencia y el uso de espacios comunes, además de establecer reglamentos internos. La ley dispone que dichos reglamentos sean aprobados por mayoría absoluta y respeten las disposiciones estatales y municipales aplicables.

Aguado señaló que, aunque actualmente existe esta base jurídica, en la práctica muchos vecinos desconocen cómo constituir legalmente una asamblea, elegir una mesa directiva, elaborar un reglamento, convocar reuniones o formalizar acuerdos. Por ello, el Punto de Acuerdo plantea que los ayuntamientos puedan ofrecer atención directa o jornadas de orientación y asesoría, conforme a sus atribuciones y necesidades.

“La convivencia también forma parte de la construcción de paz. No todos los conflictos requieren llegar a un juzgado o convertirse en un problema entre vecinos; podemos generar condiciones para resolverlos desde la comunidad, con orden, legalidad y diálogo.”

La propuesta forma parte de una agenda impulsada por Aguado en materia de justicia cívica, convivencia comunitaria y regulación de los fraccionamientos, buscando fortalecer mecanismos preventivos para atender problemas cotidianos antes de que escalen.

El exhorto solicita específicamente que los 38 municipios, dentro de sus atribuciones, apoyen a los fraccionamientos para constituir sus formas de autorregulación, asambleas, comités o asociaciones de colonos y elaborar los reglamentos correspondientes, con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y facilitar la solución de problemas comunitarios. (El Heraldo de Saltillo)