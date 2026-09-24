Reafirman jóvenes de la UTC participación ciudadana en foro estatal del IEC

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reafirmaron su compromiso con la participación ciudadana al formar parte del Foro Juvenil Estatal de Embajadoras y Embajadores de la Democracia 2026, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

El encuentro reunió a jóvenes que participaron como observadoras y observadores durante el Proceso Electoral Local 2025-2026, quienes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, aprendizajes y propuestas derivadas de su acercamiento directo al desarrollo de la jornada electoral.

Durante el foro, los alumnos de la UTC reflexionaron sobre la importancia de que las nuevas generaciones se involucren en los asuntos públicos, además de plantear propuestas encaminadas a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y futuros ejercicios democráticos.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que la participación de los estudiantes en este tipo de espacios forma parte de la formación integral que impulsa la institución, al permitir que los jóvenes conozcan de manera directa el funcionamiento de los procesos democráticos.

“Para nuestra Universidad es fundamental que las y los jóvenes no solamente se preparen profesionalmente, sino que también desarrollen una conciencia de participación y responsabilidad dentro de la sociedad. Estos espacios les permiten expresar sus ideas, aprender y comprender la importancia de involucrarse en las decisiones de su comunidad”, expresó.

Asimismo, el rector reconoció el interés mostrado por los estudiantes de la UTC para participar en actividades relacionadas con la cultura cívica, y señaló que la institución continuará promoviendo oportunidades que contribuyan a formar ciudadanos informados, responsables y participativos.

La colaboración entre la UTC y el IEC ha incluido acciones para fomentar la cultura democrática entre la comunidad universitaria. En febrero de 2026 ambas instituciones formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la participación ciudadana, además de promover entre el alumnado el programa Embajadoras y Embajadores de la Democracia.

Como resultado general del programa, el IEC recibió 102 informes elaborados por jóvenes de 10 municipios de Coahuila, en los que se documentaron experiencias relacionadas con la observación de la votación, visitas a casillas y recorridos, además de propuestas sobre aspectos susceptibles de mejora en futuros procesos electorales. (EDUARDO SERNA).